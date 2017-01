Öhningen Mehr Wohnraum, stärkere Bürgerbeteiligung und große Investitionen: Öhningen packt es an

Bei seiner Neujahrsansprache präsentierte Öhningens Bürgermeister Andreas Schmid seine Agenda für dieses Jahr. Auf der stehen neben Wohnraum für Familien und einem Ausbau der Wasserversorgung auch die Bürgerbeteiligung. Die Investitionen lässt sich die Gemeinde 5,5 Millionen Euro kosten.

Der Wohnraum in Öhningen ist knapp. Beim Neujahrsempfang im Rathaus stellte Bürgermeister Andreas Schmid die Wohnpolitik in das Zentrum seiner Neujahrsansprache. In den vergangenen zwei Jahrzehnten seien in den Öhninger Gemeinden keine Wohngebäude mit mehreren Geschossen gebaut worden – zumindest könne sich Schmid nicht daran erinnern. Ebenso seien die Vermietungs- und Kaufangebote gesunken, da sich die Gemeinde zuletzt auf Bauplätze für Ein- und Zweifamilienhäusern konzentriert hatte. Derzeit entstehen in Öhningen 30 Bauplätze, die bis dato an zwölf Familien vergeben wurden. Neun Plätze werden in Schienen zum Bauen freigegeben. Insgesamt wird Wohnraum für bis zu 60 Personen geschaffen. Schmid kündigte an, dass er in diesem Jahr mit dem Gemeinderat ein Konzept entwickeln wolle um den Bürgern, vor allem Familien mit Kindern, bezahlbaren Wohnraum anbieten zu können.

Die Mehrheit der Plätze sowie die Entscheidung zur Vergabe liegen in Gemeindehand. Für den Grunderwerb, die Bebauungspläne, Ausgleichsmaßnahmen und Erschließungskosten wurden 2016 von der Gemeinde mehr als drei Millionen Euro aufgebracht. Die Kosten würden durch den Weiterverkauf in den nächsten Jahren wieder in die Stadtkasse zurückfließen, so Schmid. Für die Investitionen nahm die Gemeinde zum ersten Mal seit 15 Jahren einen Kredit auf. Insgesamt hat die Gemeinde Schulden in Höhe von 1,25 Millionen Euro.

Dieses Jahr fällt die Zuführungsrate für die Investitionen im Gemeindehaushalt geringer aus als im Rekordjahr 2016. Rund eine Millionen Euro konnten in den diesjährigen Haushalt einfließen. Insgesamt sieht Bürgermeister Schmid für künftige Haushalte geringere Investitionen vor, da die Kosten für die Gemeinde steigen und die Steuereinnahmen geringer ausfallen. Für Bildung und Betreuung seien die Kosten in einem erheblichen Maß gestiegen, berichtet der Bürgermeister. Allein die Personalkosten für die Kinderbetreuung hätten sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt.

Denoch wird investiert. Allein in diesem Jahr sollen es 5,5 Millionen Euro sein. Damit steckt die Gemeinde täglich mehr als 15 000 Euro in die Infrastruktur. Zwei Drittel der Investitionen gehen in die Baugebiete und das Probstei-Gebäude des Augustinerstiftes. Die Gemeinde möchte zudem das Probelokal des Öhninger Musikvereines, den Bauhof und die Toilettenanlagen der Höristrandhalle sanieren. Eine weitere Viertelmillionen ist für die Wasserversorgung vorgesehen.

Auf die Entscheidungsprozesse der Gemeinde sollen die Bürger künftig stärker Einfluss nehmen. Schmid erwartet davon neue Vorschläge zur Gestaltung des Dorfes. Einen Partner, der die Bürgerbeteiligung begleiten soll, habe der Rat bereits gefunden. Über einen Lenkungsausschuss aus dem Gemeinderat, einer repräsentativen Gruppe aus der Bevölkerung bis hin zu Bürgerforen möchte die Gemeindeverwaltung einen Leitfaden zur Bürgerbeteiligung ermitteln und die Einwohner aktiv mitentscheiden lassen. Schmid sieht daher die bisherige Planung unter Vorbehalt. Er möchte einerseits ermitteln, ob die bisherigen Planungen von den Bürgern mitgetragen werden und anderseits, ob sie zusätzlichen Handlungsbedarf für die Verwaltung sehen.

Die Bürgerpreise

In diesem Jahr wurden Maria Neureither von der Nachbarschaftshilfe, Sigfried Welte von der Brunnenpflege, Herbert Späth für die Betreuung des Schluchtweges, Hermann Dosch für 60 Jahre als aktiver Musiker und Werner Pflüger vom Förderverein Fischerhaus geehrt. Auszeichnungen erhielten Karl Boos für den 40-jährigen Dienst und Oliver Löble, Ulrich Schäfer sowie Ralf Zimmermann für ihren 25-jährigen Einsatz bei der Freiwilligen Feuerwehr. Herbert Fichtl und Bruno Bohner wurden in den Gutachter-Ruhestand entlassen. Der ehemalige Wassermeister Otto Leutze wurde verabschiedet. (gla)