Öhningen Mehr Aufenthaltsqualität: Bauarbeiten des Brunnenplatz in Öhningen-Stiegen haben begonnen

Die Arbeiten für ein neues Pflaster und eine Sitzgruppe auf dem Brunnenplatz in Stiegen fangen jetzt an. Für 160 000 Euro soll es mehr Aufenthaltsqualität geben. Trinkwasser wird aus dem Brunnen aber auch künftig nicht sprudeln.

Jetzt aber mit Macht: Gleich drei Bagger sind am Brunnenplatz in der Stiegergasse in Öhningen aufgefahren, lastwagenweise wurden bereits Kies und Pflastersteine angekarrt, ein Dixi-Klo für die Arbeiter aufgestellt. Der namensgebende Brunnen ist zwischen den mächtigen Materialhaufen kaum noch zu erkennen.

In drei Schritten werde der Platz umgestaltet, erklärt Uwe Hirt vom Öhninger Bauamt: „Denn es muss ja stets eine Gasse für Rettungsfahrzeuge und Zufahrten offen bleiben“. Aktuell werde der östliche Stich gesetzt, danach folge der westliche Stich und der erste Teil des Platzes, bevor der gesamte Platz fertiggestellt werden kann. Das heißt, dass zunächst die Platzbegrenzungen gesetzt werden, wozu die bisherigen Anlagen wie die Sitzbank und der Rasen und der Asphalt entfernt werden müssen.

Im Zuge der Bauarbeiten tauscht die Gemeinde auch möglicherweise marode Wasserschieber aus; das sind die Abzweigungen der Hauptwasserleitung, die zu den einzelnen Häusern führen. „Denn es macht ja keinen Sinn, die Straße in zwei Jahren schon wieder aufzumachen, weil ein Schieber defekt wird“, sagt Hirt, der auch die bisherige Kostenkalkulation bestätigt: 160 000 Euro sind für die Platzgestaltung bewilligt, davon 130 000 für Tiefbaumaßnahmen und 30 000 Euro für die Pflasterarbeiten.

Doch wozu das Ganze? ­Vor allem solle ein „attraktives Entrée für die Radfahrer“ geschaffen werden, die auf dem Hauptradweg von Stein am Rhein kommen, betont Bürgermeister Andreas Schmid, und Uwe Hirt stimmt zu. Die Grenze ist nur 500 Meter vom Platz entfernt. „Sie sollen auch bremsen und nicht mit vierzig durchrauschen“, sagt Uwe Hirt. Hinweistafeln auf die Gemeinde und ihre Gastronomie und ein WiFi-Spot – also ein Gratiszugang zum Surfen im Internet – sollen weitere Gründe sein, um am Platz anzuhalten und in Öhningen erstmals zu verweilen.

Zum Verweilen einladen werde eine „halbrunde Sitzgelegenheit“ (Hirt) aus mächtigen Steinquadern, die direkt mit den Tiefbauarbeiten gesetzt werden. Also noch jetzt im November, denn bis Ende November soll der Platz fertig sein. Weitere Bänke folgen dann im Frühjahr, sobald die Witterung wieder günstiger ist.

Für die Pflasterung sind Betonsteine in verschiedenen Grautönen ausgewählt worden. Natursteine, die auch der Gemeinderat angeregt hatte, wären doppelt so teuer gewesen und wurden aus Kostengründen verworfen. Der Brunnen selbst stand bislang noch gar nicht zur Debatte. Ob er in einem zweiten Schritt ausgetauscht wird, soll nach den Baumaßnahmen entschieden werden. Etwa 8000 bis 12 000 Euro würde ein neuer Trogbrunnen kosten, der beispielsweise aus Italien zu beziehen wäre. Das wären laut Hirt lediglich fünf bis zehn Prozent der gesamten Investitionssumme.

Apropos Brunnen: Die Frage des Trinkwassers beantwortete Bürgermeister Andreas Schmid. „Der Brunnen hängt an einer eigenen Quelle.“ Der wiederum habe eine alte Fassung, so dass für die Qualität keine Garantie übernommen werden könne. Im Prinzip könne man das Wasser wohl trinken, aber dann müsse es eben dauernd kontrolliert werden, auch im laufenden Betrieb. Und das, so bestätigt Uwe Hirt, „wäre kaum zu leisten“. So heißt es am Brunnen am Stiegener Brunnenplatz wohl weiterhin: „Kein Trinkwasser“.