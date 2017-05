Öhningen Klimawandel lässt grüßen: Straße rutscht bei starkem Regen einfach weg

Starker Regen ist die Ursache für das Abrutschen eines Teils der Kreisstraße 6156 zwischen Schienen und Wangen. Die Straße ist auf unbestimmte Zeit gesperrt.

Die K 6156, die die Öhninger Ortsteile Schienen und Wangen verbindet, ist seit Tagen vollständig gesperrt. Laut einer Mitteilung des Landratsamtes stehe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, bis wann die Sanierung abgeschlossen und die Kreisstraße wieder befahrbar sei. Dabei ist die K 6156 erst im Jahr 2015 saniert worden. Aber trotz der Sanierung ist die Fahrbahn oberhalb von Schienen auf einer Länge von rund 50 Metern abgerutscht. An der tiefsten Stelle besteht jetzt ein Höhenunterschied von fast einem Meter.

"Da können wir von der Straßenmeisterei auch nichts mehr instand halten", sagt Siegmar Moser, Straßenmeister beim Landratsamt in der Außenstelle Radolfzell, und erläutert das Problem genauer. Unter der Straße befindet sich eine natürliche kiesgebundene Schicht mit hohem Lehmanteil. Bei starken Regenfällen wird diese Erdschicht extrem rutschig und irgendwann driftet sie unter dem Straßenbelag seitlich einfach weg in Richtung Tal. Für Moser ist diese Erklärung aber nicht weitreichend genug. Ein normaler Regen, bei dem vielleicht zehn Liter pro Quadratmeter auf die Erde fallen, hält er nicht für bedenklich. "Es sind diese Starkregenfälle, in denen wirklich große Niederschlagsmengen in kurzer Zeit fallen. Dieses Phänomen haben wir so in vergangenen Jahrzehnten nicht beobachten können", erläutert Moser. Der Klimawandel trifft nun also auch die Kreisstraßen.

Und die K 6156 ist kein Einzelfall. In letzter Zeit war unter anderem die K 6100 zwischen dem Radolfzeller Ortsteil Liggeringen und Bodman betroffen. Nach Mosers Einschätzung habe man aber dort eine gute Lösung gefunden. Moser ist sicher: "Hier wird auch eine gute Lösung gefunden werden." Aber dazu müssen erst einmal Fachbüros einen Sanierungsvorschlag erarbeiten und die Kosten kalkuliert werden. Um weiteren Schaden zu verhindern, wurde die Straße soweit es geht gesichert und mit einer Plane abgedeckt. "Mehr können wir jetzt erst einmal nicht tun", schildert Straßenbaumeister Moser. Jetzt sind die Planer gefragt, auch ein Stück weit gegen den Klimawandel.