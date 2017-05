Öhningen Junge Eliteschüler aus Indien zu Gast in Öhningen

Sechs Schüler aus Indien machen in Öhningen Bekanntschaft mit dem Leben in Deutschland. Die Begegnung gehörte zu einer seit zehn Jahren bestehenden Schulfreundschaft.

Einen kleinen Rahmen hatte sich der Leiter der Grund- und Hauptschule Öhningen, Günter Weigert, für eine Veranstaltung gewünscht, die doch viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Es ging um das zehnte Jubiläum des deutsch-indischen Schüleraustausches zwischen der Schule in Öhningen und dem indischen Mayo College in Ajmer, einer indischen Elite-Schule, die in Deutschland ihresgleichen suchen würde.

"Die Anfrage des Mayo College hat uns vor zehn Jahren wirklich überrascht", schilderte Günter Weigert und niemand konnte damals erahnen, was sich aus dieser Anfrage im Laufe der Zeit entwickeln würde. 75 indische Schüler besuchten in den letzten zehn Jahren die Schule in Öhningen und 54 Öhninger Schüler und Schülerinnen erlebten eine völlig andere Welt auf dem indischen Subkontinent. Aber es ging in der ganzen Zeit um viel mehr als eine Art Schülertourismus. Es sei für alle Schüler ein interkultureller Austausch, eine Erfahrung, die prägend für das Leben sei, stellte Weigert klar.

Das bestätigte Peter Franklin, an der HTWG Konstanz als Professor für interkulturelle Kommunikation und Management tätig. In einem humorvoll vorgetragenen Beitrag schilderte der gebürtige Brite, wie er im Rahmen eines Schüleraustausches das erste Mal nach Deutschland kam, seine erste Begegnung mit Schwarzbrot und anderen deutschen Spezialitäten, die er von der Insel nicht kannte. "Das hat mich fasziniert und immer wieder nach Deutschland gezogen", führte Franklin aus.

Für die anwesenden Eltern eine nachvollziehbare Erfahrung. Sie hatten in den zwei zurückliegenden Wochen selber gesehen, was die sechs indischen Schüler beeindruckt hatte: Schnee in den Schweizer Bergen, der Untersee und ein Fußballplatz mit Kunstrasen standen ganz oben. Im Unterricht mussten sich alle Schüler mit ihren Englisch-Kenntnissen und mit Händen und Füßen verständigen. "Wenn dann ein Öhninger Schüler feststellt, sein englisches Vokabular reicht nicht aus, um sich seinem indischen Gegenüber richtig mitzuteilen, dann braucht es für das Vokabellernen in Zukunft keinen weiteren Ansporn", ist Weigerts Schlussfolgerung. Dann würde auch Lernen ganz einfach und erscheine in einem ganz anderen Licht.

Bildergalerie: www.suedkurier.de/bilder