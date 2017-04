Öhningen Jugendarbeit des Musikverein Öhningen steht im Fokus

Für die Wahl des Vorstands des Musikverein Öhningen war monatelange Vorarbeit nötig. Doch die hat sich gelohnt

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Öhningen – Vorstandswahlen in Vereinen sind inzwischen eine heikle Angelegenheit. Immer wieder ist es ein Probleme, Personen zu finden, die bereit sind, sich für eine Vereinsführung zu engagieren. Große Arbeitsbelastungen und kaum planbare Arbeitszeiten werden oft als Gründe genannt. Beim Musikverein Öhningen jedoch liefen die Vorstandswahlen auf der diesjährigen Hauptversammlung etwas einfacher.

Dafür war jedoch eine intensive Vorbereitung der Versammlung notwendig. Nach der Vereinssatzung muss der MV Öhningen alle zwei Jahre den gesamten Vorstand neu wählen. "Da muss man schon im Vorfelde viele Gespräche führen", sagt der amtierende Vorsitzende Norbert Sterk. Bereits im Oktober habe er schon angefangen, mit Vorstands- und Vereinskollegen über dieses Thema zu sprechen. "Wen ich angesprochen habe sollte auch genügend Zeit haben, sich über diese Aufgabe noch einmal Gedanken zu machen", so Sterk. Das war wohl die richtige Idee. Denn bis auf eine Position standen schon vor der Sitzung alle Kandidaten fest. Das einzige Problem sei die Vertretung der Jugendlichen im Vorstand gewesen. "Da haben wir aufgrund höherer Schulanforderungen und dem inzwischen beinahe üblich gewordenen Auslandsaufenthalt nach dem Schulabschluss genau die gleichen Probleme, wie andere Vereine auch", sagte Sterk. Aber Jugendarbeit sei schließlich Arbeit für die Zukunft und deshalb von besonderer Bedeutung für jeden Verein. Wenn man an neue Ideen oder Projekte herangehen möchte – so Sterk – brauche es auch einen für die Jugendarbeit Verantwortlichen im Vorstand.

Überzeugungsarbeit war angesagt. Leo Meyer wollte sich dieser Aufgabe nicht verschließen. "Ich kann das aber nur übernehmen, wenn ihr der Überzeugung seid, dass ich der Richtige für diese Aufgabe bin", wollte Meyer von den Versammelten wissen. Das Votum fiel eindeutig aus. Die Wahl des neuen Vorstands fiel einstimmig aus. "Wir sind für die Zukunft gut aufgestellt", kommentierte Sterk abschließend diesen wichtigen Tagesordnungspunkt.