Öhningen-Wangen Holzer der Mondfänger-Narrenzunft feiern ihr großes Jubiläum

Die Höri-Strandhalle wird Schauplatz einer großen Fete: Die Holzer der Narrenzunft Mondfänger werden 50 Jahre alt – und haben viele Freunde eingeladen.

Die Holzer der Mondfänger feiern am Wochenende nicht nur Fasnacht. Nicht zuletzt feiern sie auch ihr 50-jähriges Bestehen. Schon seit Wochen sind sie in großer Vorfreude dabei, die Feierlichkeiten vorzubereiten, wie sie in einer Presseankündigung erklären. Am Fastnachtssamstag, 25. Februar, ist es endlich soweit: Um 19 Uhr beginnt in der Höri-Strandhalle in Wangen das große Holzerfest zum Jubiläum.

Als die Gründerväter der heutigen Holzer sich 1967 zur Bildung einer Holzhauergilde zusammenfanden, kam man auf zwölf Mitglieder, wie es in der Presseinfo weiter heißt. Diese übernahmen demnach erstmals an der Fastnacht 1968 das Narrenbaumstellen, welches in den Jahren davor die einheimischen Zimmerleute übernommen hatten. Gleichzeitig wurde das frisch geschaffene Narrenbaumloch neben dem Rathaus eingeweiht. Seither steht der Baum der Narren jedes Jahr zentral in Wangen und trotzt auch den gelegentlich heftigen Sturmböen.

Die Holzer sind auch bei Umzügen aktiv dabei mit ihrer Riesenbuschel, die sie seit nunmehr 29 Jahren mit sich führen. Die heute aktiven Holzer unter Leitung von Oberholzer Alexander Ruf freuen sich nun anlässlich ihres Jubiläums zu ihrem Holzerfest viele befreundete Holzergruppen begrüßen zu können, wie die Organisatoren mitteilen. Die Gruppen werden bei einem Holzer-Wettbewerb ihre Kräfte messen. Beim Fest dreht sich alles ums Holz, es werden spezielle Wald-Drinks und -speisen angeboten. Musikalisch umrahmt wird das Holzerfest durch DJ Flo, und auch Guggenmusiken haben sich angesagt. Die Holzer laden alle Einwohner zu diesem Fest ein und hoffen auf einige unvergessliche Stunden in Wangen, so die Veranstalter weiter.

Die Holzer gehören zur Narrenzunft Mondfänger. An der Fasnacht in Wangen beteiligten sich früher vor allem die örtlichen Vereine. Ende der 1950er-Jahre entschlossen sich dann einige Narren, sich zu organisieren und eine Narrenzunft zu gründen, um der Fasnacht neue Impulse zu geben und das Brauchtum weiterzuführen.