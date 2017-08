Öhningen Höri-Musiktage gehen im Jahr 2018 weiter

Initiatorin Hilde von Massow und Öhningens Bürgermeister Andreas Schmid sind überrascht vom Publikumszuspruch der ersten Höri-Musiktage. Die Planung für das Jahr 2018 ist in vollem Gange.

Die erstmals veranstalteten Höri-Musiktage scheinen ein voller Erfolg gewesen zu sein. Die Initiatorin des Festivals, Hilde von Massow, war selber überrascht. "Wir waren von einem solchen Zulauf und Interesse wirklich überrascht", schildert sie. Mit dieser dreitägigen Veranstaltung habe man wohl den richtigen Nerv getroffen und das Publikum durch ein vielschichtiges Musikangebot angesprochen. Insgesamt haben nach Aussage des Veranstalters rund 1250 Personen dieses musikalische Ereignis besucht, ein Ergebnis, mit dem man so nicht gerechnet habe.

Diese Erfolgsmeldung wird auch von anderer Seite bestätigt. Bürgermeister Andreas Schmid sagt: "Alle Konzerte und Veranstaltungen waren ausgebucht, einschließlich des Podiumsgespräches, bei dem es um die zukünftige Nutzung des Augustiner-Chorherrenstiftes ging. Der Erfolg sei natürlich auch eine gewisse Aufforderung an die Veranstalter, im nächsten Jahr eine vergleichbare Veranstaltung durchzuführen.

Fluch und Segen gleichzeitig. Eine gute Idee und das große Engagement sollen und müssen fortgesetzt werden. Keine leichte Aufgabe für das Organisationsteam um Hilde von Massow. Zum einen habe man ein Konzept gefunden, welches Anklang gefunden hat, trotzdem brauche es weitere Planung. "Die inhaltliche Vorbereitung für das nächste Jahr ist bereits in vollem Gang", schildert die Organisatorin von Massow. Dabei müssen die Organisatoren auch berücksichtigen, ob das Augustiner Chorherrenstift aufgrund der geplanten Umbaumaßnahmen als Veranstaltungsort zur Verfügung stehen kann.

Das geht auch im nächsten Jahr nicht ohne eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung. "Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken", sagt Hilde von Massow und hofft, dass bei den Dingen, die für das nächste Jahr verbessert werden sollen, die Zusammenarbeit genauso gut funktioniert. Das sind unter anderem die Unterbringungsmöglichkeiten. Da ist man auf der Suche nach neuen Ideen und will schon jetzt weitere mögliche Gastfamilien ansprechen. Der Erfolg in diesem Jahr könnte das Vorhaben im nächsten Jahr beflügeln und so zu einem kulturellen Höhepunkt auf der Höri werden.