Öhningen Gemeinde überdenkt Verfahren bei Bauplatz-Verkäufen

Die Umstellung des Haushalts-Verfahrens hat für die Gemeinde Öhningen auch Auswirkungen auf die bisherige Praxis, mit Augenmaß Bauplätze zu verkaufen.

Wenn es sich um den Rechnungsabschluss eines Haushaltsjahres dreht, wird es in den Gemeinderatssitzungen spannend. Dann zeigt sich, welche Auswirkungen die Entscheidungen eines Gemeinderates auf die finanzielle Lage einer Gemeinde gehabt haben. Es ist so etwas wie ein Kassensturz und gleichzeitig eine Standortbestimmung nach dem Motto: Wie hat sich die Finanzlage im letzten Jahr verändert?

Während man für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 in Öhningen vorweisen konnte, dass die Gemeinde praktisch schuldenfrei sei, hat sich das Blatt für das Jahr 2016 gewendet. Aber man muss genauer hinschauen, um die Situation zu verstehen, wie Sven Leibing vom Gemeinde-Verwaltungsverband Höri den Gemeinderäten in der jüngsten Sitzung erklärte. Zum einen habe die Gemeinde den letzten Kredit, ein Fremdwährungskredit mit einer Schweizer Bank, jetzt endgültig abgelöst. Dieser Kredit wurde damals benötigt, um das Baugebiet Silberhardt zu erschließen. Jahrelang hatte die Gemeinde aufgrund des günstigen Zinssatzes erheblich Geld eingespart. Mitte letzten Jahres war die Schlussrate fällig. Dabei ergab sich, dass die Gemeinde aufgrund des sich seit der Kreditaufnahme vor mehr als zehn Jahren ständig verändernden Wechselkurses noch einmal rund 270 000 Euro an Kursverlusten zu begleichen hatte. "Letztlich haben wir nicht ganz soviel an Zinsen gespart, wie uns der Kursverlust gekostet hat", musste Bürgermeister Andreas Schmid feststellen, aber nun sei man diesen Kredit mit seinen Risiken auch endgültig los.

Zum Zweiten habe die Gemeinde viel Geld in neue Bebauungsgebiete investiert, Geld, das man zunächst für Grundstücksankäufe und Planungen in die Hand genommen habe. Aber dies sei Geld, das wieder zurückkommen wird, wenn die Baugrundstücke verkauft werden. Doch damit wird sich die Gemeinde noch etwas Zeit lassen, damit auch in den nächsten Jahren Bauwillige in Öhningen Grundstücke erwerben können. "Nach den jetzt noch geltenden Bestimmungen für Planung und Rechnung von Gemeindehaushalten sind wir im absolut grünen Bereich", erläuterte Sven Leibing den Gemeinderäten und deutete schon einmal an, dass es in Zukunft Probleme geben könnte, wenn die Gemeinde nicht mehr auf ihre Finanzen achten würde. Hintergrund ist die Umstellung der Rechnungslegung von der Kameralistik auf die Doppik. Während bei der jetzt noch angewendeten Kameralistik nur Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt werden, muss man in Zukunft den Werteverzehr berücksichtigen und erwirtschaften. "Dann sähe die Haushaltsrechnung nicht mehr so gut aus", fasste Leibing das Ergebnis zusammen.

Lösungsansatz von Bürgermeister Schmid: "Wir können dann darüber nachdenken, ob wir nicht ein oder zwei Baugrundstücke im Jahr mehr verkaufen." Das könnte auf der einen Seite die Haushaltslage entspannen. Auf der anderen Seite entspricht das nicht dem Wunsch der Gemeindevertreter, langfristig künftigen Bauwilligen Grundstücke zur Verfügung zu stellen.

Doch Öhningen hat auch noch weitere finanzielle Großprojekte zu stemmen. Neben dem Augustiner Chorherrenstift, das letztlich auch den Finanzsäckel Öhningens mit einer Millionensumme belasten wird, steht auch noch die Beteiligung an der Modernisierung der Abwasserreinigungsanlage in Stein am Rhein an, über die die Öhninger ihre Abwässer reinigen lassen. Auch das ist ein Millionenprojekt.

Was sich künftig ändert

In der bisherigen Form wurde der Haushalt in zwei Bereiche aufgeteilt: eine Einnahmenseite und eine Ausgabenseite. Alle Gemeinden sind nun per Gesetz dazu gezwungen, dieses relativ einfache System umzustellen auf die sogenannte Doppik. Dieses System ist in vielen Punkten vergleichbar mit der Buchhaltung, die jedes privatwirtschaftliche Unternehmen führen muss. Der Unternehmer schreibt seine Investitionen über einen Zeitraum ab, damit in dieser Zeit Rücklagen für eine Ersatzbeschaffung gebildet werden können. Zukünftig muss in den öffentlichen Haushalten der sogenannte Werteverzehr berücksichtigt werden, eine Art kalkulatorische Rücklage, damit Ersatzbeschaffungen oder Instandsetzungsarbeiten durch diese Rücklage finanziert werden können. (mij)