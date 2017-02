Öhningen-Wangen Förderverein Fischerhaus: Werner Pflüger gibt Vorsitz ab und zieht positive Bilanz

Marie-Luise Stoermer leitet jetzt den Förderverein Fischerhaus in Öhningen-Wangen. Ihr Vorgänger Werner Pflüger ist mit dem errichteten Pfahlbauhaus beim Fischerhaus und den Besicherzahlen 2016 sehr zufrieden.

Dieser Abschied bewegte die Mitglieder und den scheidenden Vorsitzenden: Nach 14 erfolgreichen Jahren wollte sich Werner Pflüger aus der ersten Reihe zurückziehen und dem Förderverein Fischerhaus nur noch beratend zur Seite stehen. Ein verständliches Anliegen, denn im April wird Pflüger 79 Jahre alt. So wählte der Verein in Wangen, der sich um das Museum Fischerhaus und seit diesem Jahr um das neu errichtete Pfahlhaus kümmert, auf der Jahreshauptversammlung Marie-Luise Stoermer zur neuen Vorsitzenden. Sie war zuletzt Schriftführerin. Dieses Amt übernimm künftig Adelheid Pamper.

Werner Pfüger zeigte sich im Gespräch mit dem SÜDKURIER zufrieden über den Wechsel und freut sich vor allem, dass sein großes Anliegen, das Pfahlhaus, ein Erfolg ist. „Das Pfahlhaus kommt sehr gut an, es ist ein richtiger Knüller geworden“, sagt er. Und es steht nun bekanntlich da, wo der Verein es wünschte: direkt beim Fischerhaus, das in seinem kleinen Museum die Schätze der Unterwasser-Ausgrabungen zeigt. Bereits 2011 wurden die Pfahlbauten zum Unesco-Kulturerbe erklärt, mit dabei ist die Fundstelle in Wangen-Hinterhorn. Um dies anschaulich zu machen, wollte der Verein ein Pfahlhaus nach historischem Vorbild und in den überlieferten Ausmaßen bauen. Drei Jahre währte der Kampf um die Baugenehmigung im renaturierten Abschnitt der Wangener Bucht. Für den Durchbruch bei den Verhandlungen sorgte letztlich der Petitionsausschuss des Landes. Er war Anfang November 2014 vor Ort und gab grünes Licht für die Wangener Bucht. Kurz vor Weihnachten 2015 kam der rote Punkt für die Baufreigabe, im Februar 2016 war Baustart. Pflüger bekam ein Fotoalbum zum Abschied und freut sich besonders über ein Bild: Es zeigt das Haus mit „artgerecht nassen Pfählen“. Denn nach der Eröffnung im April 2016 kam bereits das erste große Hochwasser im Juni.

So war es gedacht und so wurde es nun: Mit der Südseite steht das Haus genau auf der mittleren Hochwasserlinie. „4000 bis 5000 Leute sind allein in diesem Sommer durchgegangen“, erzählte Pflüger. Viele Radfahrer vom Bodenseeradweg seien darunter gewesen, die das Gratis-Angebot gerne wahrnahmen. Doch auch das Museum selbst konnte sich im Jahr 2016 über 500 zusätzliche Besucher freuen, mehr als 2000 nahmen sich insgesamt die Zeit für eine Besichtigung.

Neben der Pfahlbauausstellung sind im Obergeschoss Fossilien untergebracht, der zweite Schwerpunkt des Museums. Immer wieder werden renommierte Experten für Vorträge eingeladen, der Verein fährt aber auch selbst zu anderen Museen und Fundorten. Das Netzwerk der Museen sei aktiv und umfassend, erzählte Pfüger, vor allem seit der Gemeinschaftsbewerbung für das Welterbe der Pfahlbauten mit der Schweiz.

Pfahlbauten

Das Pfahlhaus in Wangen dient als Modell für ein Wohnhaus der Jungsteinzeit. Seit mindestens 6000 Jahren ist die Bucht von Wangen und Hinterhorn besiedelt, mehrere Kulturepochen samt der wichtigsten, der Pfyner Kultur (von 3870 bis 3507 vor Christus) sind hier nachgewiesen. Im Juni 2011 bekam die Gemeinde Öhningen als eine von neun Stationen am Bodensee das Unesco-Welterbesiegel. 15 Stationen wurden in ganz Baden-Württemberg anerkannt, drei in Bayern, die übrigen liegen zumeist in der Schweiz, etliche in Frankreich, Italien, Slowenien und Österreich. „Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen“ heißt der Titel des Unesco-Welterbes korrekt.

Mehr zum Verein im Internet: