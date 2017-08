Öhningen Einbrecher steigen in Wohnhaus ein

Am hellen Vormittag sind Einbrecher in ein Wohnhaus eingedrungen. Die Beute: Ein Tresor mit Bargeld. Die Polizei sucht nun nach drei Männern in dunklen Kapuzenjacken.

Bislang unbekannte Täter haben an einem Wohnhaus in der Schorenstraße ein Fenster eingeschlagen und alle Räume durchsucht. Der Einbruch ereignete sich nach Angaben der Polizei am Dienstag, zwischen 8.30 und 12.30 Uhr. Den Tätern fiel ein Würfeltresor samt des darin befindlichen Bargeldes in die Hände. Im Zusammenhang mit diesem Einbruch sucht die Polizei drei unbekannte Männer, die zwischen 9 und 10 Uhr in der Nähe des Tatobjekts zu Fuß unterwegs waren. Alle hatten die Kapuzen ihrer dunklen Kapuzenjacke über den Kopf gezogen. Einer der Unbekannten, die auf 20 bis 30 Jahre geschätzt wurden, soll etwa 170 cm, ein anderer 180 cm groß und schlank sein. Ferner fiel in der Schorenstraße im Tatzeitraum ein weißer Opel Kombi, älteres Baujahr auf. Personen, die am Dienstagvormittag Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder Hinweise zu den drei Männern und/oder zu dem weißen Opel geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/950 660, in Verbindung zu setzen.