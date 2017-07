Öhningen Ein matschiger Start für das Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr

750 junge Feuerwehrleute aus dem ganzen Landkreis trotzen in Öhningen dem nassen Wetter.

Was ist schon ein Zeltlager ohne Matsch und feuchte Wiese? Das gehört beim Treffen der Kreisjugendfeuerwehr einfach dazu. Der kräftige Regen hatte die Wiese so stark durchnässt, dass sich die Lagerleitung dazu entschloss, Holzplatten als eine Art Steg zu verlegen. In Gummistiefeln durch den Matsch waten war für die Teilnehmer des Zeltlagers der Kreisjugendfeuerwehr schon das erste Abenteuer.

Am Mittwochnachmittag nahm der Verkehr auf der Oberstaaderstraße in Öhningen sichtlich zu. Rund 50 Mannschaftstransportwagen der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Landkreis Konstanz brachten im Pendelverkehr die geschätzten 750 Teilnehmer und über 50 Helfer des größten Jugendzeltlagers im süddeutschen Raum in das Feriencamp nach Öhningen. Die größeren LKW, die das Gepäck der Teilnehmer brachten, konnten nicht an den vorgesehenen Plätzen parken, sie mussten auf der Straße halten.

Viel Arbeit für den Kreisjugendfeuerwehrwart Alexander Dietrich und seine Mannschaft, bevor die eigentlichen Aktivitäten beginnen konnten. Jeder Teilnehmer erhielt sowohl einen Ausweis als auch ein Armband, damit er einer Altersgruppe zugeordnet werden kann. "Das dauert schon etwas und für die Teilnehmer ist das eine aufregende Sache", sagt Alexander Dietrich. Nach der Aufnahme konnten die persönlichen Sachen in den Zelten verstaut werden. Die Teilnehmer gestalteten die Vorplätze getreu dem Motto Südsee. "Wir sind gespannt darauf, welche Gedanken sich die einzelnen Gruppen zu diesem Thema gemacht haben", so Dietrich

Der Trubel auf der Straße interessierte die Kinder und Jugendlichen wenig. Für Marius (10 Jahre) ist es das erste Zeltlager. "Das ist voll cool hier", findet er. Als nächster Programmpunkt folgt seine erste Nachtwanderung. "Meine Taschenlampe habe ich auch dabei, das wird echt toll." Trotz der nicht ganz einfachen Startbedingungen war die Stimmung schon am ersten Nachmittag großartig.