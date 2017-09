Öhningen Dorffest in Öhningen: 160 Kilogramm Spießbraten beim Skiclub

Das Öhninger Dorffest nimmt erst gegen Mittag Fahrt auf.

Der Auftakt des 34. Dorffestes am Sonntag begann etwas verhalten. Das veranlasste Bürgermeister Andreas Schmid zur Frage: "Wenn man bedenkt, dass ähnliche Feste über mehrere Tage gehen, muss man sich für die Öhninger Vereine die Frage stellen: Lohnt sich der Aufwand überhaupt?" Aber gerade das Engagement zum Wohle der Gemeinschaft zeichne die Öhninger Vereine aus.

Es mag an den Temperaturen am frühen Vormittag gelegen haben, in der Mittagszeit füllte sich die Flanier- und Festmeile im Ortskern zusehends. Und wenn die Öhninger in Fahrt kommen, dann wird auch richtig gefeiert. Beim Skiclub standen die Besucher in Reih und Glied und warteten auf die erste Ausgabe des für Insider bekannten Spießbratens, von dem am Ende des Tages 160 Kilogramm verspeist waren.

Rund 1000 Kinder nutzen die Möglichkeit einer Fahrt mit der Höllenrutsche, das sind nur zwei der typischen Klassiker, die in den vergangenen Jahrzehnten aus diesem Dorffest einen Anziehungspunkt weit über die Höri hinaus entstehen ließ und Besucher von Konstanz bis Singen und den Schweizer Nachbargemeinden anzieht. Bei den anfangs kühleren Temperaturen wurde dann etwas weniger an Getränken als im Vorjahr nachgefragt, dafür boomte der Verkauf beim Essen- und Kuchenverkauf. "Seit mittags läuft es richtig rund," sagte Karl Honsel vom Schwarzwaldverein und kam kaum noch mit der Ausgabe der Schwarzwälder Kirschtorte hinterher.

Ab Nachmittag gab es an manchen Stellen im Dorf kaum ein Durchkommen. Frank Graf von den Piraten vom Untersee fasste zusammen: "Selbst wenn wir anfangs weniger Besucher hatten, dieses Dorffest hat wieder einmal gezeigt, wie sehr es die Dorfgemeinschaft zusammenschweißt." Ihm ist dabei besonders wichtig, dass für die Familien mit ihren Kindern jedes Jahr ein Gemeinschaftserlebnis entsteht. Dieses Ziel wurde auch in diesem Jahr wieder erreicht, schilderte Angelika Massler-Honsel. Sie freut sich schon auf die 35. Auflage im nächsten Jahr.