Öhningen Dorffest-Organisatoren sind auf der Zielgeraden

Das zweitägige Öhninger Dorffest ab Samstag, 2. September, erfordert viel Vorbereitungsarbeit.

Am kommenden Wochenende wird in Öhningen das 34. Dorffest gefeiert und wird wieder tausende Besucher aus der Schweiz, der Höri und dem Gebiet von Singen bis Konstanz anziehen. Los geht es am Samstag, 2. September, um 18 Uhr mit Live-Musik, am Sonntag ist der große Festbetrieb. Aus einem lokalen Straßenfest ist im Laufe von mehr als drei Jahrzehnten ein Publikumsmagnet geworden. Da steckt aber auch im Vorfeld viel mehr Arbeit dahinter als ein gewöhnliches Straßenfest erfordert.

"Auch für dieses bevorstehende Dorffest galt: Nach dem letzten Dorffest ist vor dem nächsten Dorffest", sagt Angelika Massler-Honsel, verantwortliche Organisatorin der Gemeinschaft Öhninger Vereine (GÖV). Es gibt viel zu planen. "Wenn hier ein Clown auftritt und die Kinder unterhalten soll, kann es nicht sein, dass zur gleichen Zeit ein Kasperletheater ebenfalls eine Aufführung hat." Koordination auch mit den Künstlern ist da eine echte Aufgabe für Massler-Honsel und ihr Team, zu dem auch Hermann Wagner gehört. Er ist seit zwei Jahren dabei und stellt fest, dass es immer schwieriger wird, Künstler und Akteure zu gewinnen. "Da ist viel Kontakt in den sozialen Medien, aber nur wenig Antwort", kritisiert Wagner und zeigt auf, welche Arbeit hinter der Veranstaltung steckt.

Rund 250 Mails haben Angelika Massler-Honsel und ihr Team an die Auftretenden bereits versendet, die Absprache mit den örtlichen Vereinen nicht mitgerechnet. Es ist sehr viel Arbeit, die kaum jemand sieht. "Von daher ist es gut, dass wir personell jetzt etwas breiter aufgestellt sind", sagt Massler-Honsel. Der ständig steigende Anspruch, der allein dadurch entsteht, dass aus einem Straßenfest ein Publikumsmagnet für die gesamte Region entstanden ist, wird mehr als deutlich. Jedes Jahr ein solches Fest zu einem Erfolg zu führen, ist nicht einfach. "Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Akteuren und wir sind schon jetzt gespannt auf eine neue Musikmaschine", stellt Hermann Wagner in Aussicht. Eine solche Maschine war bereits in der Vergangenheit ein echter Hingucker.