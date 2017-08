Diebe brechen Geldkassette beim Pfahlhaus auf

Zwei Jugendliche haben am Samstag, gegen 19 Uhr eine Geldkassette aufgebrochen, die beim Pfahlbauhaus in Wangen aufgestellt war.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, hätten die Jugendlichen die Geldkassette mit einem Stein aufgebrochen und das Münzgeld gestohlen. Zeugen hätten die Tat der noch unbekannten Jugendlichen beobachtet. Danach seien die Täter mit Fahrrädern in Richtung Öhningen geflüchtet. Zeugenhinweise bitte an den Polizeiposten Gaienhofen, Telefon: (0 77 35) 9 71 00.