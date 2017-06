Öhningen Dieb nimmt antiken Spielzeugherd mit

Aus einem Nebengebäude des Ziegelhofs ist ein antikes Spielzeug entwendet worden.

Ein antiker, gusseiserner Spielzeugherd war die Beute eines Einbrechers, der in ein Nebengebäude des Ziegelhofs in Öhningen eingedrungen ist. Laut Bericht der Polizei soll der Täter das Spielzeug im wert von rund 800 Eruo in der Nacht zum Dienstag erbeutet haben. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges beim Ziegelhof beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des antiken Spielzeugherds geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gaienhofen, Telefon (0 77 35) 971 00 zu melden.