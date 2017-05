Öhningen Die Umbaupläne für den Öhninger Bauhof sind auf dem Weg

Der Öhninger Gemeinderat stellt 240 000 Euro für den Bauhof-Umbau bereit. Eine lokale Firma erstellt die Pläne. In der Ratssitzung gab es eine Diskussion um Architektenhonorare.

Es geht immer weiter: Nach der Strandhalle in Wangen, der Umsetzung des Nahwärmekonzeptes in Öhningen und dem nächsten Schritt beim Augustiner-Chorherrenstift packt die Gemeinde nun als nächstes die Modernisierung des Bauhofs an. Auch das Gebäude der Einrichtung, ein Bau mit Betonfertigteilen aus dem Jahr 1985, soll nun ertüchtigt werden. "Sozialräume für unsere Mitarbeiter kann man das eigentlich nicht nennen", sagt Hauptamtsleiter Uwe Hirt und gibt unumwunden zu, dass er die Geduld der Mitarbeiter des Öhninger Bauhofes anerkennt.

Nach damaligen Maßstäben in Ordnung, entsprechen die Räume den heutigen Arbeitsplatzverordnungen nicht mehr. Neben den auch für die Gemeindeverwaltung unstrittig erforderliche Umbauarbeiten im Gebäudeinneren, bei der nun der Sanitärbereich, die Sozialräume, das Büro und die Werkstatt saniert werden sollen, ist eine Doppelgarage als Lagermöglichkeit angedacht. Die bisher vorhandene Überdachung soll außerdem erweitert werden, um mehr Unterstellmöglichkeiten zu schaffen. Bei einem Ortstermin hatte sich der Technische Ausschuss ein Bild davon gemacht, was Mitarbeiter des Bauhofes und ein Öhninger Planungsbüro gemeinsam überlegt hatten. Daraufhin wurden rund 240 000 Euro für diese Maßnahmen in den Haushaltsplan eingestellt.

Um die Planung für den Umbau konkret werden zu lassen, beauftragte der Gemeinderat nun dieses Planungsbüro mit der Erarbeitung der Details nach den Richtlinien der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). "Man muss sich diese Honorarordnung und ihre Auswirkungen genau ansehen", schilderte Bruno Schnur (CDU), als Stefan Singer (Netzwerk) sein Unverständnis über die Honorare äußerte. Hauptamtsleiter Uwe Hirt sagte im Nachgang: "Je kostenbewusster ein Planer arbeitet, um so mehr arbeitet er eigentlich gegen eigene wirtschaftliche Interessen, denn sein Honorar sinkt mit jeder Kosteneinsparung. Das ist auch bei den erheblichen Kosteneinsparungen bei der Strandhalle in Wangen so gewesen."

Der Auftrag an das Planungsbüro ist nötig, wie die Gemeindeverwaltung auch in der Sitzungsvorlage ausführt, ehe Planungen "weiter konkretisiert werden können und auch ein Bauantrag erarbeitet werden kann". Das Thema ist also in naher Zukunft wieder im Gemeinderat.

Der Öhninger Bürgermeister Andreas Schmid hatte in seiner Neujahrsansprache im Januar seine Agenda für dieses Jahr vorgestellt. Dabei hatte er neben Bauplänen für Wohnraum auch über den Bauhof gesprochen. Insgesamt plant die Gemeinde Investitionen von rund 5,5 Millionen Euro. Zwei Drittel davon entfallen auf Baugebiete und das Probstei-Gebäude des Augustinerstifts, im übrigen Drittel ist auch der Bauhof mit dabei. In den vergangenen Jahren war bereits ein neues Fahrzeug für den Bauhof Thema und der Gemeinderat gab dann 2014 grünes Licht, um den damals 24 Jahre alten Wagen zu ersetzen.

Das ist HOAI

Die Abkürzung HOAI steht für Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Der Gemeinderat von Öhningen hat den Planungsauftrag für den Umbau und die Modernisierung des Bauhof-Gebäudes auf Grundlage dieser Ordnung erteilt. Diese gilt für alle, die im Inland für inländische Projekte arbeiten, und regelt seit Juli 2013 die Honorare für Architekten und Ingenieure in der Stadtplanung und im Bauwesen verpflichtend. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel Bauphysik oder Vermessungswesen, gibt es lediglich nicht verpflichtende Regelungen. (löf)