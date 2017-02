Öhningen-Schienen Die Holbirregüggel-Zunft bietet starke Ideen auf der Bühne

Die Narren aus Schienen wollen eine Mauer bauen, und bezahlen soll bitteschön die Nachbargemeinde Wangen: Beim bunten Abend in vollbesetzter Turnhalle geraten die politischen Beiträge scharfzüngig. Und der Ideenreichtum begeistert die Besucher.

Seit den frühen 60er-Jahren präsentiert die Narrenzunft Holzbirregüggel stets zur Fasnachtszeit ihren bunten Abend. Auch in diesem Jahr begeisterte die Zunft mit ihrem fast vierstündigen Programm voller Humor, Ideenreichtum und Fantasie. Den Abend eröffneten Birgit und Julian Wiedenbach als Moderatorenpaar „Leo Witzig“ und „Bruno“. Ihre Ansagen sorgten für Begeisterung im Publikum. Narrenpräsident Martin Moser und Gattin Désirée hießen das Publikum mit einem Bauchladen voller Fanartikel ihrer Zunft willkommen.

Gleich zu Beginn des Abends stieg Désirée Moser in die Bütt und lieferte unter dem Motto „Die kleine Machtmusik“ ein Feuerwerk an pointenreichen Spötteleien. Im Mittelpunkt ihrer Seitenhiebe standen vor allem der Gemeinderat und kommunalpolitische Themen. Während sie das Ohninger Gemeinderats-Orchester dirigierte, ermahnte sie reihum alle Mitglieder. So solle der eine lieber an seiner Violine sägen als am Stuhl des Bürgermeisters, der nächste wolle immer den Ton angeben, während andere wiederum nur einen Ton könnten, las Désirée Moser den Gemeinderäten die Leviten. Sie appellierte unter dem Schlagwort „Schienen First“ an den Gemeinderat, sich verstärkt der Interessen der Ortsteile anzunehmen. Für diese Aussage brandete in der Turnhalle in Schienen viel Beifall auf, und die Musik spielte einen Tusch.

Unterhaltsam ging es weiter mit den Nummern „Kartoffelsalat“ und „Styling Queen“ der Holzbirre-Maskengruppe. Da in Schienen dieses Jahr vier Großveranstaltungen anstünden, konnten sich Kandidatinnen für den Titel „Styling Queen“ bewerben. Zur Wahl standen Erika Wieland aus der „Best Ager“-Gruppe, Bettina Wieland, die dem zweiten Frühling entgegensteuere, das echte „Ohninger Gschirr“ Eva Büche und Désirée Moser mit ihrem großen Herz für Schofseckel. Stylist Julian Maria Dietrich, Künstlername JuMaDi, begeisterte das Publikum vor allem durch seine überzeugende Mimik und kreative Styling-Tipps. Zusammen mit einer Jury aus dem Publikum krönte er zum Abschluss dieser tollen Nummer Bettina Wieland als Styling-Queen.

Von Leo Witzig und Bruno als absoluter Höhepunkt des Abends angekündigt, präsentierte die Narrenzunft den Narrenspiegel im bunten Abend, als Rückblick auf das Jahr. Als Winnetou und Old Shatterhand verkleidet, ritten Gerhard Wiedenbach und Gerhard Weissmann in ihr inszeniertes Indianerdorf und lieferten zusammen mit Indianern und Squaws einen unterhaltsamen und närrischen Blick auf das Ortsgeschehen. Immer wieder im Blickpunkt auch bei dieser Nummer die Nachbargemeinde Wangen, um die Winnetou am liebsten eine Mauer bauen würde, selbstverständlich auf Kosten der Gemeindekasse Wangen. Gerhard Wiedenbach steht bereits seit 44 Jahren auf der Bühne und führt seit über 30 Jahren Regie.

Gekrönt wurde das kreative Programm von tollen Bühnenbildern, aufwendig gestylten Masken und nicht zuletzt von der musikalischen Begleitung des Musikvereins.

Die Akteure

Die Mitwirkenden am bunten Abend der Holzbirregüggel in alphabetischer Reihenfolge: Eva Büche, Jürgen Büche, Birgit Dietrich, Markus Ehinger, Andreas Flügel, Robin Flügel, Roland Fuß, Jürgen Grieger, Johanna Grundler, Christiane Knon, Martin Konz, Maria Schäfer, Gabriele Stoffel, Manuela Stritt, Gerhard Weissmann, Nico Weissmann, Antonia Wiedenbach, Gerhard Wiedenbach, Julian Wiedenbach, Bettina Wieland, Erika Wieland; Musikalische Begleitung: Musikverein Schienen