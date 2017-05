Öhningen Der Verein "Von Haus zu Haus" aus Gaienhofen soll auch in Öhningen aktiv werden

Der Öhninger Gemeinderat hat positiv auf eine Anfrage des Gaienhofener Vereins reagiert. Für Senioren in der Gemeinde sei das mehr Hilfe, keine Konkurrenz zu bestehenden Angeboten.

Der Anteil älterer Menschen auf der Höri wächst. Laut Aussage des Vorstandes des Caritas-Verbandes Konstanz, Andreas Hoffmann, ist jeder vierte Bewohner auf der Höri älter als 60 Jahre und die Tendenz ist weiter steigend. Diesen Senioren ist es wichtig, so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung zu bleiben und ihre sozialen Kontakte pflegen zu können, ganz einfach ohne Twitter und Facebook, mehr in Form eines Gesprächs zwischen Freunden oder mit Nachbarn über den Gartenzaun. Doch mit zunehmendem Alter fallen alltägliche Dinge wie Einkaufen oder die frisch gewaschenen Gardinen wieder aufzuhängen einfach schwerer. Auf die Bedürfnisse älterer Menschen reagieren natürlich auch die Gemeindeverwaltungen auf der Höri.

In Öhningen gibt es die Nachbarschaftshilfe, die älteren Menschen bei der Hauswirtschaft und bei Besorgungen hilft, die Fahrten organisiert und auch kleinere pflegerische Unterstützungen bietet. Das allein ist aber nicht mehr genug. Da kam die Anfrage des in Gaienhofen ansässigen Vereins "Von Haus zu Haus" gerade recht, um über die Bedürfnisse älterer Menschen auf der letzten Gemeinderatssitzung etwas gründlicher nachzudenken. "Wir wollen die vorhandene Nachbarschaftshilfe hier in Öhningen nicht abschaffen und werden sie auch weiterhin unterstützen. Aber das Angebot des Vereins "Von Haus zu Haus" geht etwas weiter. Dieser Verein kann auch direkt mit den Krankenkassen abrechnen. Das ist eine enorme Erleichterung für unsere Senioren und eine Erweiterung des Angebotes", schilderte Bürgermeister Andreas Schmid. Also keine Konkurrenz, auch nicht zu Sozialstationen, sondern eine Reaktion auf die unterschiedlichen Bedürfnisse älterer Mitbürger. Um dem Verein "Von Haus zu Haus" beitreten zu können und ihn finanziell zu unterstützen, muss der Verein zunächst eine Satzungsänderung durchführen. Dann erst kann die Gemeinde einen Mitgliedsantrag stellen. Und dann fließt auch Geld, das vom Landkreis um dieselbe Summe aufgestockt wird. Der Gemeinderat stimmte einstimmig zu – eine Win-Win-Situation für alle Bewohner auf der Höri.