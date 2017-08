Radolfzell Debüt für den Öhninger Kunstmarkt

Bei der Nachfolge-Veranstaltung für die frühere "Kunst im Sack" bieten Kunsthändler Individuelles, Malerinnen stellen aus und die Musikschule sorgt für Live-Musik.

In und rund um das Öhninger Rathaus feierte der erste adventliche Kunstmarkt mit hunderten Besuchern sein Debüt. Auf dem Kirchplatz roch es nach Punsch und Keksen, während im Hexenkeller des Rathauses 16 Kunsthändler Liköre, Seifen, Schnullerketten, Kräuterprodukte, Patchwork oder Dekorationen verkauften. Im Torwächterhäuschen gab es Gestecke, Töpferwaren, Wohnaccesoires und restauriertes Mobiliar. Der Ratssaal wurde in eine Cafeteria verwandelt, bei denen die Gäste mit Live-Musik von Schülern der Musikschule unterhalten wurden. Die Mitorganisatoren Angelika Massler-Honsel und Benita Merkle haben ein interessantes Konzept zur Finanzierung der Kosten gefunden: Jeder Aussteller bekam eine stark vergünstige Standmiete, wenn er hausgebackene Kuchen mitbrachte, die in der Cafeteria verkauft wurden. Bis zum 23. Dezember stellen im Rathaus vier Malerinnen ihre Werke aus: Claudia Blasietto, Karin Eissler, Rita Nassen und Anna Kremer.

Elke Heinrich teilte sich mit Benita Merkle das Torwächter-Häuschen. Die Öhningerin hat sich mit einer besonders modischen Form der Restaurierung selbstständig gemacht, die sie zuvor hobbymäßig betrieb: Möbel im Shabby Chic. Ihre Möbel vertrieb sie zunächst via Internet. Im Vorjahr hat sie in Tuttlingen ein komplettes Café im Shabby-Chic gestaltet. Dieser Stil kommt aus England. Dabei werden alte Möbel zu neuem Leben erweckt. „Wenn alte Möbel Geschichten erzählen könnten, wer alles darin gesessen habe“, schwärmt Heinrich über ihre Möbel, die von ihr in Handarbeit neu gestaltet werden. Dabei werden der alte Lack heruntergeschliffen und neue, spezielle Farben aus Kreide und in Pastelltönen aufgetragen.

Man könnte meinen, dass es für Sandra Erlacher im Leben nur schwarz und weiß gäbe. Doch ihre dritte Lieblingsfarbe ist grau. Erlacher trägt selten andere Farben. Und genau in diesem Chic stellt sie ihr Kunsthandwerk im Hexenkeller aus. Erlacher verwendet für ihre Kunst grauen Beton: „Ich liebe kein Gold“, ihr haben es eher die silberfarbenen Töne angetan. Ihr Schmuck besteht aus graufarbenen Beton. Dafür verwendet sie Mosaikfliesen und Holzknöpfe, die sie einbetoniert. Ihr Halsschmuck ist puristisch und strahlt eine eigene Schönheit aus. Die Rielasingerin stellt zum ersten Mal ihr Hobby in einer Schau aus. Mit dem Markt ist Monaluisa, wie sich Sandra Erlacher nennt, sehr zufrieden. Selbst ihre Dekoration konnte sie verkaufen, scherzt sie herzhaft lachend.

Sonja Lanius bietet im Hexenkeller Marmelade, Konfitüre und Schokolade, doch vor allem über 50 verschiedene Liköre sowie Gewürzsalze mit Korkuma oder Holundeblüten im Reagenzglas an. Dabei vermengt sie Meersalz mit Ingwer, Bärlauch, Paprika oder Ersatzsafran. Den Obstler lässt sie brennen. Die mehr als 50 verschiedenen Liköre setzt sie selbst an. In einer kleinen, eleganten Holzkiste befinden sich über 40 kleine Fläschchen zum Probieren. Beim Kuchenessen im Café fallen ihr die besten Kreationen ein, bekennt die Iznangerin.

Andrea Hoch ist besser unter dem Namen Seifenhex‘ bekannt. Den Namen hatte sie von ihren Kindern bekommen, wenn sie in ihrer Seifenküche verschwand, die ihre Kinder scherzhaft als Hexenküche bezeichneten. Ihre Hexenküche befindet sich in Moos. Dort werden Fette geschmolzen und mit ätherischen Ölen oder Flüssigessenzen vermengt. Andrea Hoch lernte die Kusnt von ihrer Großmutter. Sie bietet Shampoo in Seifenform an. Da die Seifen mit Ölen überfettet sind, können sie zum Duschen verwendet werden. Es gibt Kunden, die Seifen nach dem Aussehen, dem Geruch oder der Pflegewirkung kaufen. Körperpflege mit ziemlich viel Stil also.

Viele Kreative am Werk

Der adventliche Kunstmarkt ersetzt den bisherigen Markt „Kunst im Sack“ des Kunstvereines Öhningen. Auf dem Kunstmarkt unterhielten ein Märchenwagen und der Nikolaus die jüngsten Besucher. Es traten der Hufschmidt Matthias Rettig, die Jungmusik des Musikvereines Öhningen und die Musikschule Horn auf. Beim Kunstmarkt stellen auch vier Malerinenn ihre Werke im Rathaus aus. Die Galerie ist bis zum 23. Dezember geöffnet. (gla)