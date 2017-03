Radolfzell Bebauungsplan wird zur Frage des Prinzips

Im Wangener Gebiet "Binderwies" könnten bei relativ hohem Finanz- und Verwaltungsaufwand laut Bürgermeister Schmid nur etwa fünf Häuser gebaut werden. Dennoch will der Gemeinderat einen Bebauungsplan erstellen lassen um Bausünden vorzubeugen.

Bauplätze sind auf der Höri Mangelware. Das ist in Öhningen und seinen Ortsteilen nicht anders als in Gaienhofen oder Moos. Wie kann die Nachfrage Öhninger Bürger gedeckt werden? Eine Idee, die schon mehrmals im Wangener Ortschaftsrat und im Gemeinderat diskutiert wurde, war eine Nachverdichtung durch den Bebauungsplan "Binderwies". Nicht ganz unproblematisch, selbst Behörden sind sich nicht ganz einig, ob es bei sich diesem Gebiet um einen Außenbereich handelt oder nicht. Durch die Erstellung eines Bebauungsplanes, so die Überlegung des Gemeinderates, hätte man diese Situation ein für alle Mal klären können.

Dies hätte auch Vorteile für die Grundstücksbesitzer bedeutet, erläuterte Uwe Hirt, Leiter des Hauptamtes und des Bauamtes. Grundstückseigentümer könnten Baugrundstücke mit einem Baurecht verkaufen, was letztlich den Wert eines Grundstücks verbessert. Doch nun sind zu diesen Überlegungen eines Bebauungsplanes mehr als 100 Anregungen und Veränderungswünsche und zwei Klagen eingegangen. Die Gemeindeverwaltung sah daher die Fortsetzung des Verfahrens als sehr kritisch an und empfahl den Ratsmitgliedern, diesen Bebauungsplan nicht weiter zu verfolgen.

"Bisher haben wir schon 32 000 Euro ausgegeben. Weitere Kosten für Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Umwelt und Naturschutz, eventuelle Umplanungen bei den Abständen zur L 192 können die Kosten auf mehr als 60 000 Euro treiben", schilderte Bürgermeister Andreas Schmid und stellte dem gegenüber, dass etwa fünf Häuser durch diesen Bebauungsplan gebaut werden könnten. Aufwand, Risiko und möglicher Ertrag stünden in einem Missverhältnis. Diesen Argumenten wollte sich der Gemeinderat mehrheitlich nicht anschließen. Andrea Dix (Netzwerk) stellte heraus, dass es um einen sensiblen Umgang mit noch nicht bebauter Landschaft gehe. Vera-Floetemeyer-Löbe (Netzwerk) wollte mit einem Bebauungsplan verhindern, dass Bausünden begangen werden, die den Ortsteil Wangen nachhaltig prägen würden.

"Bausünden können immer passieren", hielt Gerhard Wiedenbach (CDU) entgegen und sprach sich gegen die Fortsetzung des Planverfahrens aus. In diesem Zusammenhang verwies Hauptamtsleiter Hirt auch auf juristische Unsicherheiten und teilte mit, dass noch eine zweite Klage gegen diesen Bebauungsplan anhängig sei. Dabei standen die Gemeindevertreter mit ihrer Entscheidung auch noch unter Zeitdruck. Eine im Rahmen dieser Planung ausgesprochene Veränderungssperre läuft Ende Juni aus und kann nicht mehr verlängert werden. Jetzt oder nie, war daher die Frage. Soll man den bisherigen Investitionen noch Geld folgen lassen trotz dieser Unwägbarkeiten? Der Gemeinderat entschloss sich dann doch für die Fortsetzung der Planung, auch wenn es sich nur um eine kleine Anzahl von zusätzlichen Bauplätzen handeln könnte.

Gezielte Vergabe

In der Gemeinde Öhningen gibt es vier ausgewiesene Baugebiete und zwei Bebauungspläne. Nach Aussagen aus der Verwaltung stehen dort aber nur sehr wenige Baugrundstücke in den Gebieten "Mühlewiesen" in Schienen und "Alter Garten" in Öhningen zur Veräußerung zur Verfügung. Diese werden nach einem Punktesystem vergeben, um auch nachfolgenden Generationen Bauplätze bieten zu können.

