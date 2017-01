Öhningen Auto gerät im Schnee ins Schleudern

Der erste Schnee des Jahres wurde einer Autofahrerin zum Verhängnis. Sie geriet ins Schleudern und verletzte sich leicht beim Aufprall auf die Leitplanken.

Die Lenkerin eines in Richtung Hemmenhofen fahrenden Toyota geriet am Montag, gegen 18.15 Uhr, auf der L 192 beim Schloss Marbach mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern. Auf der schneebedeckten Fahrbahn verlor sie im Kurvenbereich die Kontrolle, das Auto prallte dann mit der linken Fahrzeugseite gegen die Leitplanken. Der dadurch nicht mehr fahrbereite Toyota musste abgeschleppt werden, berichtet die Polizei. Das Ergebnis: wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. An den Verkehrseinrichtungen dürfte ein Schaden von rund 700 Euro entstanden sein, so die Schätzung der Polizei.