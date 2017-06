Öhningen Ausweichmanöver führt zu Unfall

Auf der kurvenreichen Strecke zum Schienerberg hoch ist ein Auto zu weit links gefahren. Ein Autofahrer musste laut eigener Aussage so ausweichen, dass er gegen Findlinge fuhr.

Ein Autofahrer ist am Samstagabend gegen 19 Uhr auf der Straße Zum Schienerberg (K6156) gegen große Steine am Fahrbahnrand geprallt. Laut Bericht der Polizei soll ein entgegenkommendes Fahrzeug, ein blauer Subaru Kombi, zu weit links gefahren sein, sodass der andere Autofahrer ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei fuhr er gegen mehrere Findlinge, die die Radaufhängung des Autos beschädigten. Es musste anschließend abgeschleppt werden. Der Schaden wird laut Polizei auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Der Lenker des verursachenden Subaru soll in Richtung Wangen davongefahren sein, ohne sich um den Sachverhalt zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich an den Polizeiposten Gaienhofen, Telefon (0 77 35) 9 71 00, zu wenden.