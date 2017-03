Mühlingen Zwei neue Baugebiete in Mühlingen: Vettersbrunnen-Breite II und Im Göhren

Räte verständigen sich auf den Satzungsentwurf. Als Ausgleichsmaßnahme sind Neupflanzungen im Wald geplant. Im Gemeinderat gibt es Lob für die Stärkung des Gemeindewalds.

Bald, so die Hoffnung von Mühlingens Bürgermeister Manfred Jüppner, können sich bauwillige Bürger der Gemeinde Mühlingen in den Ortsteilen wieder darauf verlassen, einen Bauplatz erwerben zu können. In der jüngsten Sitzung des Mühlinger Rates wurden hierzu für die Baugebiete "Vettersbrunnen-Breite II" und "Im Göhren" die Aufstellungsbeschlüsse neu gefasst. Ebenso galt es, die Beschlüsse über die Abwägung öffentlicher Belange und die Einwände von Bürgern oder Verbänden zu diskutieren und den Satzungsentwurf der Gemeindeverwaltung für beide Baugebiete zu beschließen. Bürgermeister Manfred Jüppner hatte als Sachverständigen den Naturschutzbeauftragten des Landkreises Konstanz, Christian Mende, eingeladen, der ausführlich die Ausgleichsmaßnahmen, die die Gemeinde Mühlingen in Hinblick auf die bestehenden Habitate im Bereich von Flora und Fauna plant, darzustellen. Mende erklärte den Zuhörern den durch Landes- und Bundesnaturschutzgesetz geforderten Ausgleich, der durch die dauerhafte Überbauung des Schutzgutes Boden erbracht werden muss.

Kalkuliert werden die geforderten Ausgleichsmaßnahmen an anderer Stelle in Form von Ökopunkten. Christian Mende freute sich sehr, für Mühlingen einen wie er befand "sehr positiven und einmaligen Weg" gehen zu können. Auch Ortsvorsteher Markus Traber lobte die Schaffung des Ausgleichs im Gemeindewald. "Als aktiver Landwirt finde ich es sehr lobenswert, dass nach dem Verlust der Fläche, die bebaut werden soll, nicht noch einmal mindestens so viel wertvolle Ackerfläche von der Kommune aufgekauft und in Grünland umgewandelt wird.

Dadurch geht in der Regel der Landwirtschaft die doppelte Fläche verloren", so Traber. Mende erläuterte den Ausgleichsbedarf der insgesamt geforderten 623 962 Ökopunkte. Der Ausgleich soll fast gänzlich durch den Umbau des Gemeindewaldes an diversen Standorten erfolgen. Geplant sind beispielsweise Neupflanzungen mit geeigneten Baumarten als Ersatz für die nicht für den Standort geeigneten Fichte wie im Haslemer Hölzle.

Im gemeindeeigenen Rautwald wird ein Waldrefugium für den dort heimischen Biber geschaffen, der am dortigen Rübelisbach bereits sehr aktiv ist. "Alte, schöne Bäume möchten wird dort noch schützen", sagte Mende. Gleich zwei Bereiche werden zukünftig als Waldrefugium bewirtschaftet, die als äußerst schwierige Standorte eine wirtschaftliche Waldbewirtschaftung bisher "schier unmöglich gemacht haben", wie Manfred Jüppner erläuzerte. Da die Belohnung mit Ökopunkten für die geplanten Maßnahmen üppig ausfiel, fiel die Entscheidung für das Waldrefugium mit Baumhabitatgruppen und einem Totholzkonzept der Verwaltung nicht schwer. Das Konzept ermöglicht vielen Tieren einen Nutzen, beispielsweise dem Specht mit Bäumen für Bruthöhlen, Fledermäusen und unzähligen Käfern und Kleinstlebewesen wioderum werden hier Nahrungsquellen vorfinden.

Die Baugebiete

Vettersbrunnen – Breite II: Größe: 1,93 Hektar Planungsgebiet; Kosten für die Realisierung von Kanal, Wasser- und Straßenbau rund 900 000 Euro. Ausgleichsbedarf an Ökopunkten: 367 614

Im Göhren: Größe: 1,96 Hektar Planungsgebiet; Kosten für die Realisierung von Kanal, Wasser- und Straßenbau rund 725 000 Euro. Ausgleichsbedarf an Ökopunkten: 256 348

Nachfrage: Der Andrang auf die Bauplätze sei enorm, berichtet Bürgermeister Manfred Jüppner. Es handle sich nicht nur um einheimische Bauwillige.