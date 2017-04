Mühlingen Zoznegger Schützen beweisen stets eine sichere Hand

Der Zoznegger Schützenverein ist in vielen Bereichen aktiv und bei Wettbewerben erfolgreich.

Mit treffsicheren Schützen belegt der Zoznegger Schützenverein in Wettkämpfen immer wieder hervorragende Plätze. Dieses Fazit zeichnete sich bei der Hauptversammlung im Schützenhaus ab. Der Verein zählt 80 Schützen und 90 passive Mitglieder. Oberschützenmeister Uwe Kempter lobte die gute Mitarbeit der Mitglieder. Erich Aicheler vom Angelsportverein bedankte sich für gutes Einvernehmen zwischen den Vereinen.

Über eine rege Vereinstätigkeit referierte der Schriftführer Gerd Wanschura. Die Schützen nahmen zum Beispiel am Landessportschützentag in Singen teil und veranstalteten wieder ein Waldfest, wobei 18 Mannschaften mit 72 Schützen antraten. Hier gewann der Rad- und Motorsportverein (RMSV) Zoznegg mit 519 Ringen. Beste Schützin war Johanna Fischer. Einen wichtigen Sachkundelehrgang führte Klaus Müller durch und erntete dafür ein Lob des Vereins. Großen Erfolg brachte das traditionelle Roland-Gedächtnisschießen. Beim Königsschießen im Oktober wurde der Vorsitzende Uwe Kempter König, Ingo Stahl Erster Ritter und Ina Stahl wurde Zweiter Ritter. Neujahrsschießen und viele andere Aktionen füllten den Terminkalender.

Tamara Baumli verzeichnete stellvertretend für Jürgen Koberstein als Schießleiter eine rege Aktivität im SBSV. Roland Schafhäutle ist zweiter Schießleiter im BSD.

Mit den Finanzen können die Schützen zufrieden sein, lässt sich nach dem Kassenbericht von Roger Brauer vermuten. Größere Investitionen kommen erst in diesem Jahr auf den Verein zu. Die Kasse hatten Uwe Theis und Rainer Eisenbach geprüft und dem Kassierer gute Arbeit bestätigt, sodass Ortsvorsteher Georg Neugebauer Entlastung für den Vorstand bewirken konnte. Wiedergewählt wurden die stellvertretende Vorsitzende Tamara Baumli, Schriftführer Gerd Wanschura, Kassenverwalter Roger Brauer und die Kassenprüfer. Beisitzer sind Edgar Haffenegger und Gilbert Löffler. Reinhard Müller als stellvertretender Bezirksschützenmeister referierte über die allgemeine Situation und neuere Auflagen für die Schützenvereine. Kritik übte Klaus Müller am Vorgehen der Behörde. So dürfe das Schießbuch nur vom Landesverband eingesehen werden, die Behörde habe kein Recht dazu, sagte er. Die Schützen forderte er auf, das Schießbuch immer mitzubringen. Nachträgliche Eintragungen seien nicht statthaft.