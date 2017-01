Mühlingen-Zoznegg Zoznegger Laienspielgruppe des Rad- und Motorsportvereins spielt Verwechslungskömdie

Die Schweinegrippe, ein gieriger Viehhändler und ein Hypochonder, wie er im Buche steht: Beim Lustspiel "Suche Mann für meine bessere Hälfte" der Zoznegger Laienspielgruppe des Rad- und Motorsportvereins gab es für das Publikum einige Gründe zum lachen

Während abseits der Bühne die Vogelgrippe für Besorgnis unter den Geflügelhaltern gesorgt hat, machte beim Theaterstück "Suche Mann für meine bessere Hälfte" der Zoznegger Laienspielgruppe des Rad- und Motorsportvereins (RMSV) die Schweinegrippe Ärger.

Jungbauer Max Prossel (Patric Reuter) lebt mit Vater Franz (Manfred Gabele) und Ehefrau Rosa (Theresa Stroppel) auf dem familieneigenen Hof. Alles könnte so schön sein, wäre Max nicht an einem ominösen Leiden erkrankt. Mit weißem Nachthemd, roter Nase und, wie seine Tante Irmine Schnackel (Silvia Stroppel-Steppacher) befand, bedenklich belegten Zunge, sorgt der Landwirt für reichlich Sorgen auf dem Hof und mit seinem nicht endenwohlenden Gejammer für viele Lacher beim Publikum. Doch nicht nur der junge Hofnachfolger hatte Probleme mit seiner Gesundheit. Auch Zuchteber und Zuchthengst geben auf dem Prosselschen Hof Anlass zur Besorgnis.

Das Leid des Jungbauern sorgt für die Neugier von Anton Reich (Karl-Heinz Rettig). Der Viehändler, bei dem der Nachname Programm ist, hofft nicht nur den Hof des Hypochonders Max, sondern auch dessen Ehefrau übernehmen zu können und schmiedet bereits Pläne für seine neue Zukunft.

Pastor Ritzenhof (Edgar Grotzki) macht sich indes weniger Sorgen um die körperliche Gesundheit seiner Schäfchen, als viel mehr um deren Seelenheil. Denn immer wieder sorgen die andauernden Krankheiten des verwöhnten Jungbauern, der nach dem frühen Tod der Mutter von seiner Tante erzogen wurde, für Zündstoff und Schuldzuweisungen auf dem Hof. Darunter leidet neben Max junger Ehefrau Rosa vor allem Vater Franz, der wegen der Krankheit seines Sohnes die Arbeit von zwei übernehmen muss.

Wie gut, dass es für jedes Wehwehchen ein Wundermittel gibt. In diesem Fall gut gehütet und mit Bedacht angewandt von Agathe Rauhbein (Susanne Kempter). Dass kein Gespräch auf dem Hof unbelauscht bleibt, dafür sorgen Magd Bruni Hacksel (Yvonn Groganz) und die fromme Tante Irmine. Doch die stille Post führt unvermeidlich zu Missverständnissen. Denn nicht immer können die Lauscher im Stück die von Agathe Rauhbein aufgestellten Diagnosen den Kranken richtig zuordnen. So sorgt der Befund der Schweinegrippe, die eigentlich dem kränklichen Zuchteber gilt, bei Max für Todesangst. Die Symptome scheint der eingebildete Kranke an sich erkannt zu haben und so lebt er fortan seinem vermeintlich letzten Stündchen entgegen.

Viel Applaus gab es für die Akteure in den drei Akten. Die Zuschauer kamen nicht nur aus Mühlingen oder den Umlandgemeinden. Gerlinde Hangarter aus Öhningen-Wangen und ihre Freundin Angelika Renner aus Radolfzell hatten die weite Anfahrt zu dem Theaterabend des RMSV in der Zoznegger Weiherbachhalle nicht gescheut und waren komplett begeistert. Ein wunderbarer Theaterabend, so das Resumee der beiden Damen, welche mit Applaus manch humorvollen Seitenhieb der Akteure belohnten.



