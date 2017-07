Mühlingen Weiherbachschule blickt mit Zuversicht in die Zukunft

Der Schulbetrieb an der Mühlinger Gemeinschaftsschule ist gesichert. Für die angebotenen Lehrerstellen gab es 35 Bewerber. Allerdings ist die Schule weiter auf Spenden angewiesen.

Längere Zeit war es still um die Zoznegger Weiherbachschule geworden. Nun gab der Trägerverein Einblicke in die Bereiche des Schullebens und die Organisation des vergangenen Jahres, aber auch einen Ausblick in die Zukunft.

Seit der Schulgründung und der Einschulung des ersten Jahrganges am 12. September ist schon fast ein Jahr vergangen, in dem alle am Schulleben Beteiligten viel bewegt haben. Das besondere Konzept mit Alltagskompetenzen scheint nicht nur die Kinder zu begeistern. Dazu gehören Unterricht in der Technikwerkstatt oder im haushaltlichen Umfeld, diverse naturpädagogische Felder wie das Krötenzaunprojekt oder die schuleigenen Bienenvölker, welche von den Schülern betreut werden. So sind für das kommende Schuljahr wieder 20 Kinder für die fünfte Klasse angemeldet, auch in den zukünftigen Klassen sechs und sieben gab es schon Neuzugänge. Das erste Schuljahr ist finanziell gesehen in trockenen Tüchern, wie Kassierin Helga Futterknecht vermeldet. Für das kommende Jahr sei der Verein allerdings noch immer auf Spenden angewiesen.

Handwerk und Gewerbetreibende interessieren sich zunehmend für die Schule. Aktuell werden wieder IHK-zertifizierte Ausbildungskooperationen mit Leben erfüllt. Jüngst waren Vertreter des Regierungspräsidiums und des staatlichen Schulamts Konstanz mit einem Partnerschulamt zur ersten Überprüfung in der Weiherbachschule. Sie bestätigten dem Träger eine sehr gute Arbeit in allen Bereichen, betont der Verein. An der Überprüfung der Pädagogik wurde nochmals gefeilt, ab dem kommenden Schuljahr werden die Schüler von Lehrerteams unterrichtet.

"Wir haben uns ganz bewusst für die Einführung des Teamteachings entschieden", so Petra Kible (Organisatorische Schulleiterin). So sei es immer möglich, einen Ansprechpartner in den freien Arbeitsphasen zu erreichen, ein weiterer Kollege kann individuell unterschiedlichen Gruppen die entsprechenden Anregungen geben.

Die Weiherbachschule hatte für das kommende Jahr Stellen ausgeschrieben, da eine Kollegin an einer anderen Privatschule ein größeres Deputat angeboten bekam und eine weitere Lehrerin in der vergangenen Woche für ein Jahr in Elternzeit ging. "Wir trauten unseren Augen nicht: auf unsere Stellenanzeige erhielten wir 25 Bewerbungen", freut sich Helga Futterknecht. Andreas Klatt (Öffentlichkeitsarbeit) ist überzeugt: "Es ist offenbar genauso attraktiv hier zu lehren wie zu lernen."

Für das kommende Schuljahr gibt es weiterhin viel zu tun. Die neuen Schulbücher werden besorgt, und die neuen Lernlandschaften mit Stühlen und Möbeln ausgestattet. Aktuell hospitieren Kinder aus Meßkirch in der Weiherbachschule, im kommenden Schuljahr werden auch Schüler aus dem weiteren Umland und aus Stockach beschult werden, war zu erfahren.

Vier zusätzliche Plätze

Die Weiherbachschule in Zoznegg ist eine private Gemeinschaftsschule in freier Trägerschaft. Die Gemeinde Mühlingen unterstützt das Projekt mit Räumen sowie einem jährlichen Sonderzuschuss von 100 000 Euro und einer Zuwendung pro Schüler. Aktuell gibt es eine Kombinationsklasse aus 21 Schülern. Für das neue Schuljahr liegen bereits 20 Anmeldungen vor. Eltern können sich derzeit um einen der letzten vier zusätzlich freigegebenen Plätze für die Klassen sechs und sieben im kommenden Schuljahr bewerben.

Dienstags, mittwochs und donnerstags ist der Unterricht verbindlich von 7.30 bis 15 Uhr montags und freitags ist bereits um 12.40 Uhr Schulschluss. Das Schulgeld beträgt 100 Euro pro Monat. Als Fremdsprachen werden Englisch und Französisch angeboten, im kommenden Jahr wird es bei Bedarf Spanisch geben.