Mühlingen Wanderverein verbindet Tradition und Zukunft

Der Wanderverein Mühlingen erweitert sein beliebtes Programm beispielsweise mit Angeboten für die ganze Familie.

Der Wanderverein Mühlingen hat im Jahreslauf einige Wanderungen im Angebot. Nicht nur in der Gemeinde wird gewandert. In diesem Jahr gibt es neben den üblichen Wanderterminen und dem Birkenfest, welches die Kasse des Vereins im Lot hält, einige Neuigkeiten. Die bereits im vergangenen Jahr vorbereitete Erneuerung der Beschilderung der Wanderwege auf dem Gemeindegebiet und die Überarbeitung der Routen geht langsam aber sicher ihrem Ende zu.

Auch Bürgermeister Manfred Jüppner freut sich bereits darauf, wenn dann die Karten der Gemeindeverwaltung und die Beschilderung durch den Wanderverein übereinstimmen, wie er im Gespräch mit dem SÜDKURIER anmerkte. Neue Ideen, wie beispielsweise eine Kinderwagenwanderung bei welcher Eltern mit ihren Kindern, aber gerne auch Opa und Oma mit ihren Enkeln mit dem Wanderverein und einem Wanderführer einen netten Nachmittag verbringen können, stehen auf dem Programm. Der Verein hofft durch dieses Angebot schon in naher Zukunft auf neue Mitglieder.

In der Hauptversammlung im Mühlinger Gasthaus Adler allerdings fiel der Rückblick auf die Vereinsgeschichte noch etwas tiefer aus, und so wurden Gerda Auer-Honold für ihre 40-jährige Vereinszugehörigkeit sowie Helga Schwarz, Elfriede Goos und Dominik Beha für jeweils 25 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt.

Um auch weiterhin die Vereinsgeschicke satzungsgemäß gelenkt zu sehen, wählten die Teilnehmer folgende Personen unter der Wahlleitung von Bürgermeister Manfred Jüppner einstimmig in ihre Ämter: Vorsitzende wurde Waltraud Auer, Geschäftsführer Michael Kuhles. Die Kasse führt wie gewohnt Rosa Schlosser. Als Beiräte unterstützen Blandine Brandys, Edgar Heine, Klaus Honold und Ursula Kretschmer das Team. Ohne Scheu können Interessierte zu Wanderungen hinzukommen oder den so genannten Wanderhock im "Birken" besuchen, welcher jeweils am ersten Donnerstag im Monat stattfindet.