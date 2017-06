Stockach Wallfahrtskapelle wird zum Publikumsmagneten

Auf dem Gelände der Familie Hönig in Mühlingen weihen drei Pfarrer die wiederaufgebaute, kleine Kapelle. Historiker Fredy Meyer hält den Festvortrag

Stockach/Mühlingen – Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung und bei strahlendem Sonnenschein wurde am Dreifaltigkeitssonntag die kleine aber feine Wallfahrtskapelle der Vierzehn Nothelfer in Hinterschweingruben geweiht. Bauherr Christoph Hönig war von der großen Zahl der Gäste überwältigt und brachte in seiner Begrüßungs- und Dankesrede seine große Freude zum Gelingen dieses Werks zum Ausdruck. Die ursprüngliche Kapelle, deren Anfänge laut Fredy Meyer auf das späte Mittelalter zurückgehen könnten, war im Laufe der Jahre durch Witterungseinflüsse baufällig geworden und brach schließlich im Mai 2015 in sich zusammen – lediglich die rissige Vorderwand blieb damals stehen. Hans Hönig, Gründer des Hönig-Hofs in Mühlingen, auf dessen Gelände die Kapelle damals schon stand, sah es als seine Aufgabe, dieses Kleinod wieder aufzubauen. Für ihn sei klar gewesen, dass die Kapelle wieder errichtet werden müsse. Auch sein Sohn Christoph Hönig, er ist Bauherr und Initiator des Wiederaufbaus, sagte damals in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER: "Wir werden alles daran setzen, die Kapelle wieder aufzubauen, weil sie für viele ein Ruheort in der Region war und wieder werden soll." Und es fanden sich tatsächlich einige Helfer, die unter der Federführung von Maurermeister Gebhard Jäger die Steinreste der Kapelle einsammelten und mit dem Wiederaufbau begannen – allerdings nicht am bisherigen Standort, sondern zunächst in der Ortsmitte des Stockacher Ortsteils Raithaslach.

Der fertiggestellte Rohbau wurde dann vor ungefähr einem Jahr in einer aufsehenerregenden Aktion mit einem Tieflader von Raithaslach nach Schweingruben transportiert, wo dann die restlichen Arbeiten vor Ort beendet worden sind, sodass das kleine Gotteshaus wieder an seinem angestammten Platz durch Pfarrer Lienhard, Altpfarrer Zinke und Pfarrer Soji geweiht werden konnte.

Nach dem Weiheakt, der musikalisch durch den Kirchenchor Mühlingen-Gallmannsweil unter der Leitung von Uwe Müller umrahmt wurde, war die Bevölkerung dann zu Kaffee und Kuchen in den Farrenstall in Raithaslach eingeladen, wo der Historiker Fredy Meyer den Festvortrag anlässlich der Konsekration der Kapelle hielt. "Über die Geschichte der zum Hofgut Hinterschweingruben gehörenden Kapelle und Wallfahrt haben wir leider nur wenige und dazu sehr spät überlieferte Informationen", erklärte Meyer, der allerdings einige Anhaltspunkte sieht, die darauf hindeuten, dass die Kapelle zu den Vierzehn Nothelfern ihre Anfänge im späten Mittelalter – um die Wende des 15. Jahrhunderts – hatte. "Gesicherte Aufzeichnungen gibt es tatsächlich erst seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts", fährt Meyer fort. Die ersten gesicherten Erwähnungen fänden sich tatsächlich erst in den Bauakten der Pfarrei Raithaslach und im Gräflich Douglas´schen Archiv in Langenstein vom Jahre 1903, wo zum ersten Mal erwähnt werde, dass die "Kapelle wegen Baufälligkeit dringend renoviert werden müsse".

Doch Meyer sieht einige Anhaltspunkte, die darauf hindeuteten, dass die Kapelle bereits im späten Mittelalter entstanden sei. Er nennt hier zum ersten die Besitzverhältnisse: "Die Zugehörigkeit zum Hinteren Schweingrubenhof lässt darauf schließen, dass die Kapelle als Ort der Andacht für die den Hof bewirtschaftenden Laienbrüder des Klosters Salem erbaut wurde." Ein weiterer Anhaltspunkt könne das Wallfahrtsbild sein, bei dem es sich um ein um 1520 entstandenes Holzrelief mit der Darstellung der Krönung Mariens handelt. Das Original dieses Bildes befindet sich in der Schlosskapelle zu Langenstein.

Die Vierzehn Nothelfer

Laut Historiker Fredy Meyer ist die Entstehung und Ausbreitung der Verehrung der Vierzehn Nothelfer im Schutzbedürfnis des Menschen begründet und geht auf die Kultförderung der Zisterzienser zurück. Diese soll in Deutschland im 14. Jahrhundert während der Pest aufgekommen sein. Unter den Vierzehn Nothelfern finden sich Namen wie Christophorus, Barbara und Blasius. Je nach Tradition können im Austausch andere lokal verehrte Heilige hinzutreten – wie in der Lorettokapelle in Stockach, wo die Trennwand hinter dem Hochaltar mit dem Brustbild des heiligen Oswald geschmückt ist.