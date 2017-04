Mühlingen Viel Applaus beim Ostertheater: Mühlinger Theatergruppe begeistert mit Geschichte um drei Junggesellen

Bei der 20. Osteraufführung in der Schlossbühlhalle in Mühlingen begeisterte die motivierte Theatergruppe an zwei Abenden das Publikum. Das Stück "Die drei eisernen Junggesellen" riss die Zuschauer mit. Es gab großes Lob für alle Mitwirkenden und die Bewirtung durch den Musikverein Mühlingen.

Drei Generationen zweier Familien waren in diesem Jahr das Kernstück des Theaterstücks "Die drei eisernen Junggesellen", das die Mühlinger Theatergruppe am Osterwochenende auf die Bühne der Mühlinger Schloßbühlhalle zauberte. Beate Rampf, die stellvertretende Vorsitzende des Musikvereins Mühlingen hatte die Moderation des Abends übernommen und dankte vor sowie nach der Aufführung einer Vielzahl von Personen, die zum Gelingen des jährlichen Theaterabends beigetragen haben. Auch in diesem Jahr hatte sich beispielsweise Maler Markus Romahn gemeinsam mit weiteren Helfern eine Kulisse mit Hof und Stall einfallen lassen.

Zu Beginn des ersten Aktes eröffnete Opa Sixtus Birkner, der im strahlend weißen Spitzenschürzchen sein Ungemach über den frauenlosen Hof und dessen Haushalt seinem Enkel Matthias ausließ, dass er beim jüngsten Besuch der Oberschwabenschau seine frühere Liebe, die verwitwete Viehhändlerin Kathi, getroffen habe, und ihr sein Herz ausgeschüttet habe. Diese werde sich nun des Problems auf dem Hof annehmen und sich nach einer Bäuerin umschauen. Der Brief, den er seinem Enkel vorlas, beschleunigte jedoch alle Bewohner auf dem Hof, denn Enkel und Sohn wollten zuerst die Flucht ergreifen, wurden dann allerdings gemeinsam mit Sixtus von der verfrüht eintreffenden Kathi daran gehindert. Diese sorgte für frische Wäsche, frische Blumen und eine ganze Portion frischen Windes auf dem Hof. Der heruntergekommene Hof der Birkner Männer erstrahlte in Kürze zu einem kleinen Schmuckstück.

Schon bald trafen die beiden Damen, Tochter und Enkelin von Kathi, ein, die sich laut Kathi nach einem Mann umsehen wollten. Diese allerdings hatten alles andere im Sinn und ebenfalls die Flucht ergriffen. Allerdings nicht wie die Männer den Rückzug, sondern geradewegs die Flucht nach vorne. Birgit sorgte sofort mit einem resoluten Auftritt und einigen Gläsern Most für einen eher abschreckenden Eindruck. Auch ihre Tochter Erika hinterließ mit einem öligen Handabdruck im Gesicht des hilfswilligen Jungbauern Matze eher negative Erinnerungen und eine vorerst eher wachsende Abneigung gegen Frauen und Heirat. Erst nach und nach lichtete sich die Verstrickung der Damen im dritten Akt, denn die muntere pfiffige Viehhändlerin Kathi bekam sehr schnell mit, wie schlecht die ersten Eindrücke waren.

Die Akteure jedenfalls haben beim Publikum durchweg einen mehr als positiven Eindruck hinterlassen. Kurt und Karin König aus Bietingen zum Beispiel waren mehr als positiv gestimmt, als sie im Gespräch diesen Theaterabend Revue passieren ließen: "Wir sind zum ersten Mal hier, aber es ist alles so wunderbar. Die Dekoration, die Bewirtung, das Stück und die Akteure, wir sind mit allem sehr zufrieden."

Zum Beginn und nach Ende des Theaters boten die Mühlinger Theaterfreunde rund um ihre Regisseurin Cordula Romahn als Überraschung für das Publikum einen Rückblick über die Stücke der vergangenen 20 Jahre. Sie hatten eine Präsentation mit Bildern und kurzen Filmsequenzen zusammengestellt, die beim Publikum gut ankamen.

Das Theaterstück nahm übrigens einen guten Ausgang, denn jeder der Männer – auch der Großvater – bekam am Schluss eine der drei Lackenhofer'schen. Das Stück forderte mit einer Spielzeit von rund drei Stunden in drei Akten, sehr viel Text und Einsatz von den sechs Spielern. Dies bedeute für alle in den vergangenen sechs Wochen fleißiges Proben und viel Hintergrundarbeit. Dieser Verzicht und Aufwand hat sich in diesem Jahr wieder voll und ganz gelohnt, wie der Applaus des Publikums zeigte.

Die Veranstaltung