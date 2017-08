vor 1 Stunde Ramona Löffler Stockach Urteilsverkündigung am Mittwoch: Plädoyers im Mühlinger Totschlagsprozess sind gehalten

Um letzte Zeugenaussagen und Einordnungen von Psychologen ging es am dritten von vier Prozesstagen am Landgericht Konstanz gegen einen Mühlinger, der seine Verlobte im Streit erstickt hat. Eine neue Aussage erwähnte den Kokain-Konsum des Angeklagten. Es gab fünf Plädoyers von Verteidiger, Staatsanalt und nebenkläger-Anwalten. Das Urteil wird am Mittwoch verkündet.