Mühlingen/Stockach Unfall auf einem Forstweg: Holzlaster stürzt einen Abhang hinunter, Fahrer wird schwer verletzt

Das Fahrzeug war beim Rangieren auf ein vom Regen aufgeweichtes Bankett geraten. Es stürzte eine drei Meter tiefe Böschung in ein Bachbett.

Ein Holzlaster ist auf einem Waldweg in der Nähe der Bundesstraße 313 bei Mühlingen einen Abhang hinuntergestürzt. Wie die Polizei in ihrer Pressemeldung mitteilt, ereignete sich der Unfall am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf einem Feldweg zwischen Mühlingen und Hoppetenzell. Demnach ist der Laster beim Rangieren auf das aufgeweichte Bankett geraten und ins Rutschen geraten. Der Laster rutschte einen drei Meter hohen Abhang hinunter und kam auf der Beifahrerseite in einem Bachbett zu liegen. Der 45 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, konnte sich aber selbst aus dem Fahrzeug befreien.

Der Notarzt versorgte den Mann zunächst auf dem Fahrzeug, wie die Stockacher Feuerwehr in einer Pressemeldung mitteilt. Problematisch war demnach, dass zwischen dem umgekippten Lastwagen und dem Waldweg ein größerer Abstand bestand, den es zu überbrücken galt, um den verletzten Mann zum Rettungswagen zu bringen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Stockach und Mühlingen sicherten zunächst das Fahrzeug mit Holzdielen und schufen mit Steckleiterteilen eine Verbindung zwischen dem Fahrzeug und dem Waldweg. So konnte der verletzte Fahrer schließlich mithilfe einer Schleifkorbtrage zum Rettungswagen gebracht werden. Um eine Gewässerverunreinigung des Baches zu verhindern, wurde eine Auffangwanne unterhalb des auslaufenden Hydraulik-Ölbehälters gehängt.

Die Feuerwehr aus Stockach war mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort, die Abteilung Mühlingen war mit zwei Fahrzeugen und zehn Kräften im Einsatz, der etwa eineinhalb Stunden dauerte. Außerdem versorgte ein Notfallseelsorger eine Angehörige des verletzten Fahrers, wie die Feuerwehr Stockach mitteilt. Vor Ort waren neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und dem Notfallseelsorger auch der Notarzt und die Polizei. Den materiellen Schaden beziffert die Polizei mit etwa 30 000 Euro.

Für die Feuerwehr Stockach war das bereits der dritte Einsatz am Dienstag. Drei Stunden zuvor waren 14 Kräfte mit drei Fahrzeugen zu einem Feueralarm in einem Gebäude am Osterholz in Stockach ausgerückt, der sich als Fehlalarm herausstellte. Durch Reinigungsarbeiten war Wasserdampf entstanden, der über einen Rauchmelder den Brandalarm ausgelöst hatte. Bereits am Vormittag hatte es einen Einsatz gegeben, bei dem die Feuerwehr eine Person aus der Mahlspürer Aach gerettet hatte.