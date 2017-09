Mühlingen Unerwartete Wendung bei der Feuerwehr-Übung

Der Zoznegger Feuerwehr-Kommandant Philip Uhl stellt seinen Mühlinger Kollegen Markus Riffler bei der Jahresabschlussübung vor eine unerwartete Aufgabe.

Als eine gelungene Jahresabschlussübung mit einem harmonischen Verlauf umschrieb Mühlingens Bürgermeister Manfred Jüppner im Zoznegger Gerätehaus das Gesehene im Anschluss an die Übung. Während sich die letzten Wehrmänner noch schnell in trockene Kleidung hüllten, ergriff der Mühlinger Kommandant Markus Riffler das Wort. Auch er sei zufrieden. Die in der Annahme drei vermissten Kinder im Gebäude wurden zügig gefunden und geborgen. Die Betreuung der Verletzten außerhalb des Gefahrenbereichs war, wie Riffler befand, "noch etwas weiter weg als eigentlich angeordnet". Im Ernstfall wären dann sehr weite Wegstrecken zu bewältigen, um alles im Blick zu behalten.

Markus Schulz, welcher ebenfalls um eine fachkundige Beobachtung der Übung und eine neutrale Beurteilung gebeten worden war, lobte die Personenrettung ebenfalls. Einzig beim Übergabeort gelte es immer zuerst noch einen Blick nach oben zu werfen, um im Ernstfall sicher zu gehen, nicht selbst durch eine Stromleitung zu Schaden zu kommen. Die Kommunikation und Zusammenarbeit fruchte, das gemeinsame Üben zeige sich deutlich.

Dieser Meinung war auch Markus Riffler, den Zozneggs Kommandant Philip Uhl noch mit einer nicht bekannt gegebenen Einsatzsituation überraschte. Ein in Not geratener Atemschutztrupp im Gebäude stellte alle Anwesenden vor eine besondere Situation. Im Feuerwehr-Einsatz unter Atemschutz machen in Not geratene Einsatzkräfte durch ein Notsignal auf sich aufmerksam. Der in Not geratene Trupp meldete sich gemäß Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 7 nach vorgeschriebenem Schema mit "Mayday, Mayday, Mayday" mit Truppbezeichnung, Standort und Lage. "Sobald das Mayday-Signal über Funk kommt, ist der gesamte Funkverkehr einzustellen", erklärte Riffler den Anwesenden.

Der vermeintlich in Not geratene Atemschutzträger wurde vor den Augen von rund 40 Zuschauern, welche trotz Dauerregens ausharrten, ebenfalls schnell geborgen und mit einem Immobilisationskragen versehen, da er sich beim Sturz eventuell eine Verletzung der Halswirbelsäule zugezogen haben könnte.

