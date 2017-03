Mühlingen Unbekannter lädt Müll im Grünen ab

Einer von vielen Fällen: In Gallmannsweil taucht illegal hinterlassener Sperrmüll auf.

Immer wieder haben die Kommunen in den Umlandgemeinden rund um Stockach mit illegalen Müllablagerungen zu kämpfen. Gedankenlose Zeitgenossen, welche hiermit ihr Portemonnaie offensichtlich schonen wollen, entledigen sich auf recht einfache Art und Weise ihres Mülls. Einen neuen Fall illegaler Müllablagerung gibt es nun auf der Gemarkung Gallmannsweil: Zwei Teppiche und einen alten Bürostuhl lud dort jemand ab.

"Ich verstehe es wirklich nicht, wie man auf solch eine Idee kommt", so Hauptamtsleiter Edwin Sinn im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Denn beim Blick in den kommunalen Müllkalender wird schnell klar, dass man als Kommune schwerlich noch mehr Möglichkeiten für eine kostenlose Abfuhr schaffen kann. So wäre am 24. März bereits die nächste Gelegenheit gewesen, die Teppiche und den Stuhl bei der nächsten Sperrmüllabfuhr an den Straßenrand zu vielen weiteren nicht mehr genutzten und für den Restmüllbehälter deutlich zu großen Gegenständen zu stellen. Im Falle der Teppiche und des Stuhls werde man den Bauhof beauftragen, die Gegenstände abzuholen und zu entsorgen. "Sollten wir bei der Abholung von wilden Müllablagerungen allerdings Hinweise auf deren Ursprung haben oder erhalten, wird dies sicherlich ein teures Vergnügen für den ehemaligen Besitzer", so Edwin Sinn weiter.

Die Gemeinde werde in bestimmten Fällen von wilder Müllablagerung auch eine Anzeige bei der Polizei veranlassen. "Ab und zu haben wir konkrete Beweise, dann wird dies für den entsprechenden Verursacher auch schon einmal recht unbequem und durchaus auch teuer." Wilde Müllablagerungen findet man nicht selten in Form ganzer blauer Müllsäcke, welche in nächster Nähe zu öffentlichen Müllbehältern einfach abgestellt wurden, auch die Reste von Wohnungsrenovationen in Form alter Lampen und anderen Accessoires hat der Bauhof bereits eingesammelt und auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt. Bleibt zu hoffen, dass der Stuhl und die Teppiche nur eine Ausnahme waren.