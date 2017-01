Mühlingen Treffen der Narrenpolizisten in Zoznegg: Recht und (närrische) Ordnung

Die Schneckenbürgler Narrenzunft veranstaltet am 28. Januar ein großes Treffen der Narrenpolizisten in Zoznegg. Damit feiern sie den 88. Geburtstag ihrer Figur, der Narrenpolizist.

Zoznegg – Ein Polizist steht für Recht und Ordnung, Sicherheit und Gesetzestreue. Nicht ganz die Dinge, die die Narren während der Fasnacht im Sinn haben. In der fünften Jahreszeit herrschen eigentlich Übermut, Lebensfreude und die berühmte Narrenfreiheit. Weg mit all den weltlichen Regeln und Vorschriften. Der Bürgermeister muss den Rathausschlüssel abgeben, die Lehrer werden aus der Schule vertrieben – ab jetzt gilt das Gesetz der Narren. Dass trotz aller Ausgelassenheit alles noch mit rechten Dingen zugeht, dafür sorgt der Narrenpolizist. Seit 88 Jahren gibt es in der Zoznegger Schneckenbürgler Narrenzunft einen Narrenpolizisten. Seit zwölf Jahren läuft Philipp Uhl bei jedem Umzug der Schneckenbürgler vorne weg, trägt die festliche Uniform, läutet mit seiner Schelle und sorgt für närrisches Recht und närrische Ordnung. Anlässlich seines "11+1-jährigen Jubiläums" und dem dokumentierten 88-jährigen Bestehen der Narrenfigur veranstaltet die Zunft am Samstag, 28. Januar, einen Jubiläumsabend mit einem Treffen der Narrenpolizisten der Hegau-Bodensee-Narrenvereinigung in der Zoznegger Weiherbachhalle.

Erwartet werden etwa 45 Narrenpolizisten und 25 Narrenelternpaare aus den 118 Zünften, die bei der Vereinigung Mitglied sind. Zu einem Dämmerumzug, der in der Stockacher Straße auf Höhe der ehemaligen Tankstelle Hahn startet, bei dem ausschließlich Narrenpolizisten und Narreneltern mitlaufen, pünktlich um 17.03 Uhr. Zuvor gibt es sechs Böllerschüsse als Start des Jubiläumsabends. Anschließend führt der Umzug durch das Dorf bis in die Weiherbachhalle. Dort gibt es unter anderem Ansprachen von Bürgermeister Manfred Jüppner, Schneckenbürgler-Präsident Uwe Theis, Tanzauftritte der Burggarde Zoznegg, Musik des Fanfarenzugs Boll, des Hohentwiel Teufels aus Singen und des Musikvereins Zoznegg.

Ebenfalls wird an diesem Abend zum ersten Mal seit 1950 wieder ein Narrenelternpaar getraut. Von 1929 bis 1950 sind in den Geschichtsbüchern der Schneckenbürglerzunft Narreneltern erwähnt. Das erste Narrenelternpaar waren Eduard Kempter und Sophie Heer. Der Narrenpolizist Philipp Uhl wird an dem Jubiläumsabend das aktuelle Paar trauen, wie es Tradition ist. Auch Uhl selbst blickt auf eine lange Geschichte zurück. Der erste Narrenpolizist in Zoznegg wurde 1929 ernannt. Karl Kempter hatte dieses Amt damals inne. Ihm folgten Rudolf Kratzer, Johann Kempter III, Artur Aicheler, Wenzel Neugebauer, Hans Schwaner, Helmut Schroff, Gilbert Löffler, Thomas Reichle, Thomas Diegmann und jetzt Philipp Uhl. Ihm könnte sein Sohn Florian folgen, der mit seinen sechs Jahren auch schon ein erfahrener Hilfspolizist ist. Seit 2014 läuft er ebenfalls in Uniform mit seinem Vater bei den Umzügen mit. Philipp Uhl ist stolz darauf, die Einzelfigur der Zunft zu verkörpern. "Den Umzug anzuführen, ist schon etwas besonderes", sagt er. Auch freut er sich auf ein Treffen mit vielen anderen Narrenpolizisten der Region. Das letzte fand am Rande des großen Narrentreffens in Radolfzell vor vier Jahren statt.

Die Aufgaben des Zoznegger Narrenpolizisten sind klar: Er hilft den Narren, das Ortsparlament abzusetzen, er sorgt für Recht und Ordnung und ist auch dafür zuständig, dass sich die Narrenzunft während der Umzüge innerhalb und außerhalb des Ortes anständig präsentiert. Mit 45 anwesenden Narrenpolizisten wird Zoznegg am 28. Januar gewiss ein sehr sicherer Ort für alle Narren werden.

