Stockach Sozialwahl treibt Bauernverbände um

Landwirte und Landfrauen werben dafür, sich an der Sozialwahl zu beteiligen. Der Seelfinger Landwirt Franz Käppeler gehört zu den Kandidaten aus Baden-Württemberg.

Bauern- und Landfreuenverbände werben unter Landwirten für die Teilnahme an der Sozialwahl. Angesichts der großen Rolle, die niedersächsische Bauernvertreter aufgrund der hohen Anzhal niedersächsischer Bauern spielen, sei es wichtig, mit vielen Stimmen das Entsenden auch von baden-württembergischen Delegierten zu sichern, argumentieren sie.

Viele Landwirte, ehemalige Landwirte, Waldbesitzer, Jäger, Gärtner wurden ebenso wie andere Beitragszahler und Rentenempfänger aufgerufen, sich an den kommenden Sozialwahlen der Kranken-, Renten- und Pflegekassen Ende Mai zu beteiligen. Bisher galt das Prinzip der sogenannten Friedenswahlen, bei denen Kandidate gewählt werden, die quasi als Delegierte verschiedenster berufsständischer Interessenverbände beratend in den Gremien in allen Entscheidungsfragen rund um Leistungen der entsprechenden Kassen mitwirken, die die Interessen der Versicherten in einer Region, aber auch die Besonderheiten ihrer Region mit in die Entscheidungsfindung einbringen.

Erstmals werden auch 1,5 Millionen Versicherte der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) angeschrieben. Laut Information des Landvolk-Verbands sind darunter alleine bis zu 200 000 niedersächsische Versicherte. Baden-Württemberg hat im Konzert der großen Bundesländer daher nicht die größten Stimmenzahlen und muss nun versuchen, viele Stimmen für seine Listen zu bekommen, will es auch einen oder mehrere Vertreter stellen.

Allerdings wird innerhalb der SVLFG nur die Gruppe der Selbständigen ohne fremde Arbeitskräfte zur Wahl aufgerufen – die Gruppen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer haben bereits ihre Delegierten für das Versichertenparlament gewählt. Es gibt bundesweit elf Listen, darunter auch gemeinsame Liste der Bauernverbände in Baden-Württemberg. Der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV) und der Landesbauernverband (LBV) sowie die Präsidentinnen des Landfrauenverbandes Südbaden, Rosa Karcher, und des Landfrauenverbandes Württemberg-Hohenzollern, Juliane Vees, werben für die Abgabe der Stimme.

Kandidat aus Seelfingen

In das Versichertenparlament werden jeweils 20 Vertreter aus den Gruppen der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der Selbständigen ohne fremde Arbeitskräfte gewählt. Einer der Kandidaten ist der Seelfinger Landwirt Franz Käppeler. Er tritt, wie alle auf dieser Liste, für eine ortsnahe Sozialberatung und gerechte Beiträge ein und möchte das eigenständige landwirtschaftliche Sozialversicherungssystem erhalten.