Mühlingen Schneckenbürgler laden zu närrischem Rundflug ein

Beim Seniorennachmittag in Zoznegg wird das Schützenhaus zu einem Flugzeug umfunktioniert.

Dass die Fasnacht in Zoznegg für alle Generationen etwas zu bieten hat, war am närrischen Mittag im dekorativ zu einem Flugzeug umfunktionierten Schützenhaus erkennbar. Zahlreiche Närrinnen und Narren sind der Einladung zur Seniorenfasnet 60plus der Schneckenbürgler Narrenzunft gefolgt und schunkelten und sangen zu den extra für den Rundflug über das Bergholz und die Schneckenburg gedichteten Liedern. Das bewährte Organisationsteam war dieses Jahr in die Rolle von Piloten und Stewardessen geschlüpft und gestaltete das Programm in charmanter Form mit. Seit nahezu 20 Jahren begleitete souverän Wolfgang Datum auf seinem Akkordeon die musikalischen Beiträge und unterhielt mit Stimmungsliedern den kurzweiligen Nachmittag.

Eingestimmt wurden die Narren durch den Vortrag „Das Fasnachtsrezept“, vorgetragen von Bernadette Rieger, dabei schmeckten die von Anni Kratzer frisch zubereiteten “Fasnachts-Kuechle“ besonders lecker. Der umtriebige Postbote (Silvia Stroppel-Steppacher) wusste allerhand Neues über einzelne Mitbürger zu berichten. Gerade die anschließenden Sketche und Vorträge zogen allerlei Gelächter nach sich. So gefielen Doris Messmer und Bernadette Rieger in „Das Kaffeekännchen“ über kommunikative Schwierigkeiten zwischen Bedienung und Gast. Brigitte Kempter und Silvia Stroppel-Steppacher erheiterten mit ihrem Vortrag „Die Schwerhörige“, wobei eine angebliche Schwerhörigkeit wohl manches Mal eher nur in bestimmten Situationen zum Tragen kommt. Arg strapaziert wurden die Lachmuskeln bei dem von Ilona Niedhart und Norbert Fuchs vorgetragenen Sketch „Die Arztpraxis“, in der sich der Patient über einen erschossenen Hasen wunderte, obwohl er selbst nur einen Holzstock in der Hand hielt.

Schließlich erfreute auch Kurt Brändle mit seinen Erfahrungen über die neuesten technischen Errungenschaften. Doris Messmer untermauerte im gesanglichen Beitrag mit „Über den Wolken“ ihre musikalische Leidenschaft und lud zum Mitschunkeln ein.

Mit Kaffee und Kuchen, Fasnachts-Kuechle und einem warmen Menue am Buffet war der Rundflug für die Zoznegger Senioren ebenso ein kulinarisches Erlebnis und rundete die kurzweilige Seniorenfasnet gelungen ab.