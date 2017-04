Mühlingen Reservistenkameradschaft bestätigt Vorstandsspitze im Amt

Die Mitglieder der Mühlinger Reservistenkameradschaft wählen bei ihrer Versammlung die bisherige Vorstandsspitze wieder.

Mühlingens Reservistenkameradschaft pflegt ein für die Allgemeinheit eher unscheinbares Vereinsleben. Die Mitglieder trafen sich auch in diesem Jahr wieder zur Versammlung im Vereinsheim der Reservistenkameradschaft, welches der Vorsitzende Ulrich Auer für seine Vereinskameraden in seinem Privathaus geschaffen hat. Hier wurde in gemütlicher Atmosphäre nicht nur dem sehr ausführlichen und durch Manfred Klatt verlesenen Jahresrückblick gelauscht, sondern es wurde auch wieder gewählt.

Bei den Wahlen, die im Vier-Jahres-Turnus abgehalten werden, wurde Ulrich Auer wieder in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt, sein Stellvertreter ist Alexander Blaser, Kassier wie gewohnt Karl Honold, und Schriftführer Manfred Klatt wird auch künftig die Termine der Reservistenkameradschaft für die Nachwelt auf das Papier bannen. Als Kassenrevisoren wurden Herbert Utz und Jürgen Kunert gewählt. Nicht nur im eigenen Dorf vertreten die Mitglieder ihren Verein, auch auf Kreisebene sind sie aktiv, und so wählte die Versammlung mit Manfred Wittig und Willi Weimer zwei Delegierte.

Engagement fürs Dorfleben

Dass die Reservistenkameradschaft mehr für die Dorfgemeinschaft und die Gemeinde bietet als die Teilnahme am Volkstrauertag, bei welchem alle Reservisten in ihrer Uniform am Mahnmal der verstorbenen Kameraden gedenken, wurde in den Dankesworten der Vorsitzenden des Mühlinger Narrenvereins klar. Iosefine Traber dankte allen Mitgliedern, die mit der Übernahme einer Arbeitsschicht beim diesjährigen Narrentreffen auch den Narrenverein aktiv unterstützt hatten. Auch Bürgermeister Manfred Jüppner war unter den Gästen, welchem Auer für die jährliche finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde dankte. Am Ende der Versammlung gab es für alle Mitglieder Grund zur Freude, denn mit André Schulte wurde ein neues Mitglied in den Reihen der Mühlinger Kameradschaft aufgenommen.