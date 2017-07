Mühlingen-Schwackenreute Rabiate Frau: Prügelei bei Geburtstagsfeier

Bei einer Geburtstagsfeier sind zwei Frauen in einen handfesten Streit geraten.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 18 Uhr an den Schwackenreuter Seen, wie die Polizei nun in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach ist eine 53-jährige Frau mit einer 46-Jährigen in Streit geraten. Der Grund dafür ist noch unklar. Laut der Mitteilung habe die 53-Jährige der jüngeren Frau laut deren Angaben die Brille von der Nase geschlagen und ihr danach ins Gesicht getreten. Dadurch habe die 46-Jährige eine Nasenverletzung erlitten und sei rückwärts mit dem Kopf auf einem Stein aufgeschlagen. Danach soll die ältere Frau mit einem Ast auf die am Boden liegende jüngere Frau eingeschlagen haben. Die 46-Jährige blieb laut der Polizeimitteilung trotzdem "vermutlich nur leichter verletzt", musste aber ärztlich behandelt werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.