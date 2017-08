Mühlingen/Konstanz Prozess gegen Mühlinger wegen Totschlags: Tränen und Wut am zweiten Verhandlungstag

Bekannte und Verwandte sagen vor dem Landgericht Konstanz in der Verhandlung gegen einen 42-Jährigen Mühlinger aus, der seine Freundin erstickt und die Leiche versteckt haben soll. Auch am zweiten von vier geplanten Prozesstagen saßen wieder viele Zuhörer aus Mühlingen und Stockach im Zuschauerbereich.

Die Emotionen kochten hoch und die Verwandten machten ihrer Wut auf den Angeklagten Luft: Am Donnerstag war der zweite Verhandlungstag im Fall einer getöteten 26-Jährigen vor dem Landgericht Konstanz. Ein 42-jähriger Mühlinger ist wegen Totschlags angeklagt. Der zweite Tag brachte wieder zahlreiche Zeugenaussagen und ein Gerichtsmediziner schilderte seine Untersuchungsergebnisse sowie Schlussfolgerungen in Bezug auf den Tathergang.

Der Sachverständige, ein Facharzt für Rechtsmedizin aus Freiburg, listete in seiner Aussage detailliert Verletzungen und Läsionen auf, die er zum einen bei einer Untersuchung des Angeklagten nach dessen Festnahme gemacht hatte und berichtete auch von der Obduktion der Leiche. Es hatte bei dem Angeklagten ältere Bissspuren gefunden, die zu dessen Schilderungen von früheren Aggressionen und Handgreiflichkeiten der 26-Jährigen passten. Es hatte auch kleinere frische Rötungen, Kratzer und verheilende Wunden gegeben. Durch der Obduktion der Getöteten konnte der Mediziner bestätigen, dass die Frau einen Tod durch Erstickung erlitten hatte. Dabei erläuterte er näher, dass "ersticken" der Oberbegriff für stumpfe Gewalt gegen den Hals sei, die zum Tod führt, und hier gleichzeitig auch der Unterbegriff "erwürgen" zutreffe. Er hatte an der Leiche Hautveränderungen und äußere wie auch innere Verletzungen im Halsbereich gefunden, die mit den Schilderungen des Tathergangs übereinstimmten. Dass der Angeklagte, wie er zugibt, die Frau in den Schwitzkasten genommen hatte, habe zu einer Behinderung der Luftzufuhr geführt, so der Experte. Verletzungen in Mund und Hals sowie winzige Punktblutungen an verschiedenen Stellen auf der Haut zeigten, dass zudem die Atemöffnungen der Frau mit etwas Weichem abgedeckt gewesen.

Er schätzte, dass in einer solchen Situation der Tod innerhalb von vier bis fünf Minuten eintrete. "Das Gehirn wird irreversibel geschädigt, wenn es mehrere Minuten nicht mit Sauerstoff versorgt wird."

Mitarbeiter und Freunde schilderten den Angeklagten im Zeugenstand als freundlich, nett und hilfsbereit. Damit schlossen sie sich in ihren Charakterbewertungen den Aussagen des Vortags an. "Er ist einer der besten Menschen, die ich kenne", sagte eine ehemalige Angestellte – die Firma wurde nach der Festnahme des 42-Jährigen aufgelöst. Die Frau schilderte, wie er im Lauf seiner Beziehung immer ruhiger und zurückgezogener worden sei und einiges bei der beruflichen Kommunikation verändert habe, damit seine Verlobte nicht mehr wegen Handynachrichten eifersüchtig sei. Sie erzählte auch von einer großen Szene, die die 26-Jährige ihm per Telefon gemacht habe und wie fertig er dadurch gewesen sei. Zu den Stunden nach der Tat, als er verschwunden war, sagte sie: "Ich habe mir Sorgen gemacht, ob ihm etwas passiert ist." Sie könne bis heute nicht verstehen, was geschehen sei. Auch ein Bekannter sagte, es sei ein Schock und unverständlich für ihn gewesen.

Eine Freundin aus Schulzeiten erzählte vor Gericht von einem Erlebnis auf einer Party. Die Frau, die von vielen Zeugen als krankhaft eifersüchtig beschrieben wurde, habe zu ihr gesagt, dass sie nur mit dem 42-Jährigen tanzen dürfe, weil sie ihn schon seit der Kindheit kenne. Sonst würde sie ihm das nicht erlauben. Ein Jugendfreund erzählte von derselben Veranstaltung, seiner Geburtstagsfeier. Er habe das Paar bitten müssen zu gehen, weil die 26-Jährige durch ihre Eifersucht für Unfrieden gesorgt hatte. "Sie war kurz vor dem explodieren."

Bekannte und Freundinnen der getöteten 26-Jährigen sagten gestern aus. Eine erzählte, dass die junge Frau im Dezember "total fertig" gewesen sei und schlecht ausgesehen habe. Die Getötete soll erzählt haben, dass die an ihm gelegen habe. "Er hat ihr das Lachen genommen", sagte eine Zeugin, die allerdings die Geduld des Richters strapazierte, weil sie immer wieder wild spekulierte, obwohl sie nur wenig Kontakt mit der 26-Jährigen gehabt hatte. Die Zeuginnen aus dem Bekanntenkreis der 26-Jährigen wussten teilweise nicht, dass diese mit Prostitution zu tun gehabt hatte. In der verlesenen Vernehmung eines Ex-Freunds der Toten gab es Schilderungen darüber, dass sie sein Handy kontrolliert hatte, eifersüchtig und handgreiflich gewesen sei – dasselbe, was der Angeklagte am ersten Prozesstag über seine Beziehung mit ihr erzählt hatte.

Bei der Befragung der Mutter des Opfers gab es dramatische Szenen. Die Frau, die im Großraum Stuttgart lebt, hatte aufgrund ihres emotionalen Zustands Mühe, die Fragen des Richters zu beantworten. "Wir haben halt laute Organe, wir meinen es nicht böse", sagte sie zu Fragen über Eifersucht und Aggressionen und relativierte Berichte über Auseinandersetzungen zwischen ihr und ihrer Tochter. "Sie ist eifersüchtig, weil sie oft enttäuscht worden ist." Die 45-Jährige brach schließlich in Tränen aus und machte Vorwürfe. Vier Verwandte, die im Zuschauerbereich saßen, halfen ihr aus dem Raum, als sie fast zusammenbrach.

Für weiteren Wirbel sorgten zwei Zeuginnen durch Widersprüche zwischen früheren Aussagen bei der Polizei und nun vor Gericht. Richter und Staatsanwalt sprachen jeweils deutliche Ermahnungen aus. Es sehe so aus, als ob sie die Getötete nun in Schutz nehmen wollten. "Wir brauchen Zeugen, die verlässliche Angaben machen", machte der Richter klar und der Staatsanwalt verwies auf die rechtlichen Konsequenzen bei Falschaussagen.

