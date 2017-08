Stockach Perspektiven für Bauern: Diskussion mit Andreas Jung und Peter Hauk

Bundestagsabgeordneter Andreas Jung und Minister Peter Hauk laden am Mittwoch, 9. August, zu einer Diskussion über Fragen zur Zukunft der Landwirtschaft in Mühlingen ein.

Der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung und Peter Hauk, baden-württembergischer Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, sind am Mittwoch, 9. August, in Stockach-Wahlwies und Mühlingen zu Gast. Um 16 Uhr findet laut einer Pressemitteilung zunächst auf dem Seeblickhof der Familie Buhl in Wahlwies ein Gespräch mit Obstbauern statt, bei dem es um die Entschädigungen nach den Frostschäden im Frühjahr gehen wird. Zahlreiche Höfe hatten und haben Ernteverluste nach mehrere Nächten mit starken Minustemperaturen. Bei einem anschließenden Termin ab 18 Uhr sind auf dem Landwirtschaftshof von Markus Traber in Mühlingen-Hecheln alle Landwirte sowie alle an dem Thema interessierten Bürger eingeladen. Es geht um Fragen der Landwirtschaft und des ländlichen Raums. Thema ist, wie Bund und Land gemeinsam Rahmenbedingungen so gestalten können, dass die bäuerliche Landwirtschaft Perspektive hat. „Mit ihrer Arbeit stehen unsere Landwirte für regionale Lebensmittel und den Erhalt unserer Kulturlandschaft“, so Andreas Jung. Deshalb müssten sie gestärkt werden. Jung und Hauk diskutieren am Mittwochabend gemeinsam mit den Landwirten.