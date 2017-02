Der Zoznegger Narrenspiegel war gut besucht. Norbert Fuchs wurde mit der Landesehrennadel und der Ehrennadel der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee in Gold ausgezeichnet. Mit Bildern!

Die in diesem Jahr sehr zahlreich gekommenen Gäste aus dem Umland erwartete in der Zoznegger Schneckenburg nicht sofort der erste Programmpunkt des Abends. Viel eher war es eine Art Vorschuss an höchster Spannung und ein kleiner vorgezogener Höhepunkt des Abends. Der Zoznegger Ehrenpräsident Norbert Fuchs wurde aufgrund seiner besonderen Verdienste mit der Ehrennadel der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee in Gold aus den Händen von Landvogt Ewald Hermann bedacht.



Wer nun glaubte, diese Ehrung wäre genug, der täuschte sich. Auch seine Frau Bernadette Rieger gehört zum närrischen Urgestein der Schneckenbürgler, und wer der fast endlosen Aneinaderreihung von Tätikeiten, die sie in den Jahren seit ihrem Vereinseintritt im Jahre 1994 lauschte, hatte es sicherlich schnell vermutet. „Sie erhält heute einen Orden, den viele gerne hätten und nur wenige wirklich erhalten“, so Hermann in seiner Laudatio für die sichtlich gerührte neue Trägerin des Dackelordens. Mit vielen Tugenden, welche auch der tierische Namensvetter des Ehrenpräsidenten Norbert Fuchs trage, so befand auch Bürgermeister Manfred Jüppner, sei dieser in seinem Amt seinen Zielen gefolgt. Er verlieh Fuchs sozusagen, als Sahnehäubchen der Ehrungen aus nichtnärrischer Sicht den Ritterschlag des Landes Baden-Württemberg, nämlich die Landesehrennadel.

Nach diesen Ehrungen und einer kräftigen Portion Applaus nahm dann das närrische Treiben auf der Bühne der Weiherbachhalle seinen Lauf. Gleich zu Beginn sorgte die Burggarde mit einem flotten Tanz für einen flotten Einstieg, der mit Zugabe bedacht wurde. Im Anschluss rockte dann eine Gruppe von fünf Akteuren des Akkordeonorchester Zoznegg mit einer Gesangseinlage auf den aktuellen Partyhit „Wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht“. Die Akteure der Spielgemeinschaft Winterspüren/Zoznegg präsentierten pantomimisch mit gekonnter Ansage die bekanntesten Witzeklassiker aller Zeiten und sorgten für manch Träne vor Lachen in den Augenwinkeln der Besucher. Dass Zwerge nicht nur kleine, unscheinbare Lebewesen sein müssen, bewies der Tanz der Burgrätscher. Mit bekannten Filmmelodien und ihren bunten Latzhosen sorgten die kecken Zipfelmützeträger gemeinsam mit ihrem sehr maskulinen Schneewittchen für einen charmanten Programmpunkt.

Die Burgdame Corinna Theis sorgte mit ihrem ersten Auftritt für viel Furore. Keine Peinlichkeiten ließ sie als unzufriedene Ehefrau aus. Ganz deutlich sprach sie an, was sie als Ehefrau denn an ihrer besseren Hälfte störe und vermisse und rückte den Begriff „Schlüsselreize“ in ein ganz besonderes Licht. Die Zimmerergilde hatte auch in diesem Jahr wieder eine ganz besondere Nummer zu bieten, die im Nachgang für eine frisch geputzte Bühne sorgte. Denn das Synchronhaarewaschen – egal ob mit Wasser oder in der Zugabe mit einer Bierkur – sorgte für eine kleine Überflutung, die schnell wieder in Ordnung gebracht wurde. Pointe an Pointe reihte dann wie gewohnt Kurt Brändle, welcher auch in diesem Jahr wieder die Lachtränen in die Augenwinkel seiner Zuhörer drückte, bevor die Burgratsamseln Bernadette Rieger, Doris Messmer und Elisabeth Hengherr sich den Superlativen musikalisch näherten.

Begleitet wurden die drei Damen von Jörg Brandt. Einige Mitglieder der Zoznegger Feuerwehr boten ein Schattentheater der besonderen Art, mit Szenen aus dem Leben eines Feuerwehrmannes dar. Natürlich dürfen die Splitter aus dem Dorfleben nicht fehlen. Hierfür waren in diesem Jahr Patric Reuter und Ramona Schaz zuständig.

Landesehrennadel

Die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg wird Bürgern des Landes verliehen, die sich durch eine mindestens 15 Jahre dauernde ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen und Organisationen mit kulturellen, sportlichen oder sozialen Zielen oder in vergleichbarer Weise um die Gemeinschaft besonders verdient gemacht haben. Der Zoznegger Ehrenpräsident Norbert Fuchs erhielt die Landesehrennadel.