Mühlingen Nachbarschaftshilfe Mühlingen: Mehr Einsätze und mehr Helfer

Die Mühlinger Nachbarschaftshilfe hatte 2016 mehr Arbeit, aber auch mehr Helfer. Alle Vorstandsämter sind bei den Wahlen wieder besetzt worden.

Der Jahresrückblick der Mühlinger Nachbarschaftshilfe verlief gewohnt ruhig. Bürgermeister Manfred Jüppner, der den Verein aktuell führt, äußerte sich sehr zufrieden mit der aktuellen Situation. Auch im vergangenen Jahr habe man wieder mehr Einsätze gehabt und die Zahl der Helferinnen und Helfer habe sich nochmals gesteigert. Er dankte ihnen ebenso wie Einsatzleiterin Viktoria Kuhnert. Sie dachte dabei nicht nur an die Helferinnen und Helfer im Einsatz für die Menschen in der Gemeinde Mühlingen und deren Randgebieten, sondern auch an die Klienten sowie im Falle von vielen älteren Personen auch an deren familiäres Umfeld, das sich um die Betreuung ihrer Angehörigen sorge.

Als kleinen Vorgeschmack auf die finanzielle Situation des Vereins bemerkte Jüppner "finanziell läuft´s, aber wir sind immer dankbar für jede Spende", und leitete über zum Jahresrückblick in Zahlen, den Brigitte Wegmann-Brückner verlas. Als Kassenprüfer entlastete Hermann Renz die Kassiererin und den gesamten Vorstand und lobte die sehr sauber geführte Kasse mit rund 600 Buchungen. Brigitte Wegmann-Brückner verlas auch den Jahresbericht, der deutlich machte, wie notwendig der Verein für die Gemeinde und ihre Bürger ist. Zu den Tätigkeitsschwerpunkten gehören demnach im gesellschaftlichen Bereich auch die Demenzbetreuung, Fahrdienste und Unterstützung bei Behördenbesuchen. Auch die Betreuung jüngerer Personen oder Hilfe in familiären Ausnahmesituationen können kurzfristig angeboten werden, wenn die Leistungen der Kassen hierfür nicht mehr in Anspruch genommen werden können.

In diesem Jahr wurde wieder gewählt. Alle Vorstandsämter konnten wieder besetzt werden, und die Amtsträger wurden von der Versammlung jeweils einstimmig per Handzeichen gewählt, was für die gute Zusammenarbeit des Vorstandes und das Vertrauen der Mitglieder spricht. Hierüber freute sich auch der Vorsitzende, der hoffte, dass der neu gewonnene Kassierer Jürgen Stocker sich im Amt wohl fühle.