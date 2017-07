Mühlingen Nach der Gewalttat vom Februar: Die Anklage lautet auf Totschlag

Der Gerichtstermin nach dem Tötungsdelikt vom Februar in Mühlingen steht nun fest. Der Beschuldigte soll seine Freundin getötet haben, der Vorwurf lautet nach wie vor auf Totschlag.

Es war eine Nachricht, die für Erschütterung in der ganzen Region gesorgt hat: Ende Februar war ein Mann aus der Gemeinde Mühlingen verhaftet worden, der seine Freundin getötet haben soll. Der Haftrichter hatte damals die Untersuchungshaft wegen Totschlags angeordnet. Und wegen genau dieses Tatvorwurfs wird demnächst gegen den Angeklagten vor dem Landgericht Konstanz verhandelt. Der Prozess ist auf vier Verhandlungstage angesetzt, am Mittwoch, 9. August, um 9 Uhr beginnt die Hauptverhandlung. Dies teilt das Landgericht in einer Terminnachricht mit.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im Laufe eines heftigen Streits seine Freundin getötet zu haben. Die Todesursache, die durch eine Obduktion festgestellt wurde, wird in der Meldung des Gerichts nun mit Erwürgen und Ersticken angegeben. Danach soll der Mann die Leiche der Frau mit seinem Auto in ein Waldstück nahe des Konstanzer Ortsteils Litzelstetten gebracht, dort "in einer Mulde abgelegt und mit Pflanzenmaterial bedeckt haben", wie es in der Nachricht weiter heißt.

Die Fahndung Ende Februar, während der Fasnachtstage, lief aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung an, so eine damalige gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei. Die Beamten durchsuchten das Haus des Angeklagten und fanden dort Spuren, die auf ein Gewaltdelikt schließen ließen. Zudem war die Freundin des Mannes in dieser Zeit nicht erreichbar. Zeitweise gehörten 25 Beamte zu einer Sonderkommission, die die vermutete Gewalttat aufklären sollte. Bereits am Abend nach dem Vorfall gelang den Polizisten der Zugriff auf einem Parkplatz an der Autobahn 8.

Der Angeklagte hat laut der Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei kurz nach seiner Festnahme die Tat eingeräumt. Wie Andreas Mathy, Pressesprecher der Konstanzer Staatsanwaltschaft, erklärt, sitzt der Mann seitdem in Untersuchungshaft.

Laut der Nachricht des Konstanzer Landgerichts sollen 20 Zeugen und zwei Sachverständige für den Prozess geladen werden. Dies ist allerdings nur ein Anhaltspunkt für den Umfang der Ermittlungen. Andreas Mathy spricht sogar von 68 Zeugen, die laut der Anklageschrift im Laufe der Ermittlungen vernommen worden seien. Bei einem so gravierenden Tatvorwurf sei das nicht außergewöhnlich. Dennoch spreche es für relativ aufwendige Ermittlungen. Auch die Dauer der Ermittlungen, die von Ende Februar bis Ende Juni gelaufen seien, deute darauf hin, dass diese "nicht ohne Aufwand" verlaufen seien, erklärt Andreas Mathy.

Dass nun offenbar relativ rasch ein Verhandlungstermin vor dem Konstanzer Landgericht anberaumt wurde, und das auch noch mitten in der Ferienzeit, erklärt Mathy mit dem Beschleunigungsgebot in Haftsachen. Grob gesagt bedeutet dies, dass die Ermittlungsbehörden so rasch wie möglich ermitteln müssen, solange ein Beschuldigter in Untersuchungshaft sitzt. Denn diese darf grundsätzlich nicht unverhältnismäßig lange andauern. Und ein halbes Jahr nach Beginn der Untersuchungshaft müsste das Oberlandesgericht deren Fortdauer anordnen, wenn es noch kein Urteil gibt.

Die Rechtslage

Totschlag wird nach Paragraf 212 des Strafgesetzbuchs geahndet: "Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft." In besonders schweren Fällen kann auch lebenslange Freiheitsstrafe verhängt werden. Beim Totschlag fehlen die sogenannten Mordmerkmale (Paragraf 211 des Strafgesetzbuchs), etwa: Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Habgier oder allgemein niedrige Beweggründe. (eph)