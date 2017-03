Mühlingen Nach der Gewalttat: Der Schreck in der Gemeinde Mühlingen sitzt tief

Die Einwohner der Gemeinde sind geschockt, nachdem bekannt wurde, dass ein Mühlinger seine Freundin getötet haben soll. Offizielle neue Informationen von Polizei oder Staatsanwaltschaft gibt es hingegen nicht.

Eigentlich war es eine ganz normale Nottüröffnung, zu der die Mühlinger Feuerwehr am Abend des Freitag, 24. Februar, gerufen wurde. Erst im Nachhinein, als der Hintergrund der Türöffnung klar wurde, habe sich ein mulmiges Gefühl eingestellt, sagt Markus Riffler, Kommandant der Mühlinger Feuerwehr, der bei dem Einsatz dabei war. Er habe der Polizei zwar selber die Tür geöffnet, erzählt er, Spuren eines Gewaltverbrechens habe er aber nicht gesehen.

Ein solches soll sich in dem fraglichen Haus allerdings ereignet haben. Denn einem Mann, der darin wohnte, wird vorgeworfen, seine Freundin getötet zu haben. Der Mann hat laut einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei auch eingeräumt, dies bei einem handfesten Streit zwischen den beiden getan zu haben. Außerdem habe er die Beamten in ein Waldstück bei Konstanz-Litzelstetten geführt, wo er die Leiche abgelegt habe. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, der Tatvorwurf lautet auf Totschlag



Konkrete neue Erkenntnisse haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag nach der Tat nicht bekannt gegeben. Die tote Frau werde zwar obduziert, um die genaue Todesursache festzustellen. Das vorläufige Obduktionsergebnis habe am Abend aber noch nicht vorgelegen, sagte Markus Sauter, Pressesprecher des Konstanzer Polizeipräsidiums, auf Nachfrage. Er lässt sich zu dem Hinweis aus der Bevölkerung, der die Ermittlungen ins Rollen gebracht hat, allerdings entlocken: "Es ist davon auszugehen, dass dieser Hinweis sehr eindeutig war."

"Hilfsbereiter netter Nachbar"

Nun schießen die Gerüchte ins Kraut. Und der Schreck in der Gemeinde sitzt tief. Dies berichtet nicht nur Feuerwehrkommandant Markus Riffler: "Man kann es fast nicht glauben, dass das bei uns passiert ist." Bei Bürgermeister Manfred Jüppner hört sich das ganz ähnlich an: "Man kann sich gar nicht vorstellen, dass so etwas passiert ist." Alle in der Gemeinde seien geschockt, "das spürt man", sagt der Verwaltungschef. Der ganze Vorgang erscheine unwirklich – zumal bei der polizeilichen Kriminalstatistik Mühlingen durch die fehlenden Ereignisse auffalle, wie Jüppner es ausdrückt.

Auch den wenigen Nachbarn des mutmaßlichen Täters, die am Nachmittag auf der Straße anzutreffen waren, merkt man den Schreck über die Ereignisse vom Wochenende deutlich an. Ein schlechtes Wort über den Mann hört man an dem Nachmittag nicht – von einem "hilfsbereiten netten Nachbarn" ist die Rede, den man nie laut oder aggressiv erlebt habe. Die Gewalttat sei aus heiterem Himmel geschehen.