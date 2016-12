Mühlingen Musikverein verspricht unterhaltsame Stunden

Der Musikverein Mühlingen spielt bei seinem Weihnachtskonzert unter anderem Titelmelodien aus bekannten Fernsehsendungen.

In diesem Jahr stellt sich für viele Mühlinger spätestens am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertages die alles entscheidende Frage: Ein Fernsehabend in den eigenen vier Wänden mit noch mehr Plätzchen und mangelnder Bewegung? Der Griff zur Fernbedienung des heimischen TV-Apparates? Oder aber ein Spaziergang zum Weihnachtskonzert des Musikvereins Mühlingen in der Schlossbühlhalle? Alljährlich sind es die selben Fragen, welche sich zur Weihnachtszeit stellen, und jedes Jahr buhlen die selben Filmklassiker Abend für Abend um Zuschauer. Warum nicht einmal für etwas Abwechslung sorgen und sich mit Freunden und Bekannten zu einem Konzertabend verabreden?

Dirigent Tobias Häusler und seine Musikerinnen und Musiker bieten wieder ein abwechslungsreiches Programm mit einer bunten Mischung konzertanter und bekannter Melodien. Eifrig wird seit einigen Wochen geprobt. Auch die Jugendmusik, welche in einer Ausbildungsgemeinschaft mit dem Nachbarverein Zoznegg geführt wird, übt eifrig und präsentiert ihr Können zu Beginn des Konzertabends am 25. Dezember ab 20 Uhr. Besonders freuen können sich die Besucher trotz Fernsehverzichts auf eine Reihe bekannter TV-Titelmelodien. "Wetten, dass..." auch die Besucher sich bei einigen Stücken ganz schnell dabei ertappen, den Moderator einer früher beliebten Samstagabendshow, in seinen schillernden Anzügen vor Augen zu haben? Vielleicht erinnern sie sich aber auch an viele andere Sendungen.

Der Musikverein verspricht ein abwechslungsreiches Programm, nennt aber noch keine Titel, da nur alle zwei Jahre ein Wunschkonzert veranstaltet wird, bei dem sich Dirigent und Kapelle bereits vorab in die Notenmappen schauen lassen. Es wird aber wieder einige Schmankerl geben, und in der Konzertpause gibt es die beliebten Cocktailvarianten im Foyer der Schlossbühlhalle. Auch werden wieder einige Musikanten für ihre langjährige Treue zum Verein am Konzertabend ausgezeichnet.