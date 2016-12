Mühlingen Musikverein regt die Fantasie der Zuhörer an

Beim Weihnachtskonzert erzählen die Akteure des Musikvereins Mühlingen in Wort und Ton Geschichten.

Zu Beginn des Weihnachtskonzertes des Musikvereins Mühlingen in der Schlossbühlhalle stand der Auftritt der Jugendmusik Mühlingen-Zoznegg mit den drei Stücken "The fellowship of the ring", "The two towers" und "The return of the king" – drei symphonischen Arrangements zur Film-Trilogie "Der Herr der Ringe". Dirigent Mathias Romahn entführte die Besucher gemeinsam mit seiner Jugendmusik und dem am Rande der Bühne im Schaukelstuhl sitzenden Märchenerzähler Dominik Kedak in eine Welt voll geheimnisvoller Klänge und mystischer Akkordfolgen. Vom jungen Orchester sauber und präzise sowie hervorragend in Dynamik und Rhythmik dargeboten, bildeten sie einen gelungenen Einstieg in den Konzertabend. Viel Applaus gab es für die Kapelle und ihren Dirigenten.

Nach kurzer Umbaupause folgte der Auftritt des Musikvereins. In der weihnachtlich dekorierten Halle sorgte er mit "Encanto" für einen guten Einstieg. Der angekündigte Liebreiz und die Anmut ebenso wie der Charme des Stückes mit seinen Fanfaren und Pauken waren durchaus zu hören. Nach dem traditionellen Ablegen der Jacken folgte ein Noten- und Genrewechsel. "Zeit ist das einzige, das Wunden heilen lässt", so Markus Wegmann bei der Ankündigung von "Only time" der Sängerin Enya. "Lassen Sie uns den Glauben und die Hoffnung nicht verlieren, in einer Zeit, in der die Welt den Anschein macht aus den Fugen zu geraten", so sein Appell an alle Zuhörer. Mit hohem Tempo bot das Orchester anschließend lautstark eine Kollektion der erfolgreichsten Hits von Phil Collins dar.

Eine Vielzahl von Ehrungen gab es kurz vor der Pause. Robert Delhey nahm diese für den Blasmusikverein Hegau-Bodensee vor. Zu Ehren der Geehrten spielte die Kapelle den Konzertmarsch "Auf Adlers Schwingen".

Den zweiten Teil des Konzertabends eröffnete das Orchester mit "The olympic fanfare" (die offizielle olympische Fanfare), gefolgt von musikalischen Höchstleistungen. Offensichtlich in Topform präsentierte sich Karl-Heinz Kuolt mit seiner Klarinette, denn er bot als Solist mit dem "Czardas" einen temperamentvollen Auftritt. Das Publikum forderte erfolgreich eine Zugabe. Sicherlich war auch er, wie alle anderen Musiker, nach seinem Auftritt der Meinung, dass der Tag wunderschön sei, was swingend und mit spürbarer Freude im Stück "It's a beautyful day" zum Ausdruck kam. Es folgte ein Streifzug durch beliebte Fernsehsendungen. Viele Zuhörer erkannten schon nach wenigen Tönen die vertraute Titelmelodien. Wer den Melodienreigen gedanklich sortierte, fuhr nach der Anreise über die Lindenstraße auf dem Traumschiff und befand sich zeitweise in der Schwarzwaldklinik. Offensichtlich hatte dort Derrick ganz sicher nicht sein Herzblatt gefunden, was die Tagesschau mit der Vermutung "Wetten, dass..." untermauerte und diese Meldung mit der Eurovisionsmelodie gleich noch in den benachbarten Ländern verbreitete.

Dass nicht nur an Dörfern und Ländern Grenzen zu erkennen sein können, stellte der Vorsitzende Markus Romahn in seinem Dank an alle Helfer, Musiker und Dirigent Tobias Häusler heraus: "Du hast, so glaube ich, manchesmal versucht herauszufinden, wo unsere Grenzen liegen."

Wertvolle Helfer

Nicht immer können Kapellen alle benötigten Instrumente selbst stellen und brauchen Unterstützung. Dirigent Tobias Häusler ist auch Mitglied im Musikverein Hattingen, welchen seine Ehefrau Katrin dirigiert. Beide nutzten ihre Kontakte. Unterstützt wurde der MV Mühlingen beim Weihnachtskonzert besonders im Register Schlagwerk durch Pierre Delhey (MV Zoznegg), Dominik Honold (Hattingen) und Ritchy Schnopp (Winterspüren). Markus Klotz unterstütze mit seinem Bass den Musikverein. Markus Wegmann führte zum 30. Mal durch das Programm und erhielt von Markus Romahn ein Geschenk.