Mühlingen/Konstanz Mühlinger Totschlagsprozess: Revision eingereicht - Bundesgerichtshof muss entscheiden

Das Urteil des Landgerichts Konstanz im Totschlagsprozess gegen einen 42-Jährigen Mühlinger ist noch nicht rechtskräftig. Der Verteidiger des geständigen Mannes hat fristgerecht einen Revisionsantrag eingerecht. Der Bundesgerichtshof muss nun das Urteil auf Rechtsfehler überprüfen. Eine Entscheidung wird erst nächstes Jahr erwartet.

Im Tötungsprozess gegen einen 42-Jährigen aus Mühlingen ist der Ausgang wieder offen: Peter Messmer, der Verteidiger des Mannes, der seine 26-jährige Verlobte im Februar in einem Streit erstickt und später die Leiche im Wald versteckt hatte, hat innerhalb der einwöchigen Frist Revision eingereicht. Auch einer der drei Anwälte der Nebenklage hat dies noch kurz vor Fristende am Mittwoch getan. Dies bestätigte David Eisele, Richter am Landgericht Konstanz und derzeitiger Vertreter des Pressesprechers auf SÜDKURIER-Nachfrage. "Es ist üblich, dass Anträge erst kurz vor Fristende kommen", sagt Eisele. Die Anwälte hätten auch die Möglichkeit, die Anträge wieder zurückzuziehen. Genau das hat Alexander Stumpf, der die Mutter der Getöteten als Nebenklägerin vertreten hatte, vor. Er ziehe seinen Antrag wieder zurück, sagte er in einem Telefongespräch. Peter Messmer hält seinen Antrag aufrecht, wie er der Redaktion bestätigte.

Durch die Revision ist das Urteil auf sechs Jahre und sechs Monate Haft wegen Totschlags in einem minderschweren Fall, aber mit bedingtem Vorsatz, noch nicht rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe muss als nächsthöhere Instanz das Verfahren auf Rechtsfehler prüfen. Die Umstände des Falls werden aber nicht nochmal untersucht.

Der Prozess gegen den Mühlinger am Landgericht Konstanz hatte im August vier Verhandlungstage gedauert. Mehr als 20 Zeugen sowie mehrere Sachverständige sagten aus. Die geschiedenen Eltern der getöteten 26-Jährigen sowie eine ihrer Schwestern waren jeweils mit eigenen Anwälten Nebenkläger im Prozess. Sie schlossen im Rahmen der Verhandlung mit dem Angeklagten eine Übereinkunft über eine Zahlung von Schmerzensgeld. Vater und Mutter erhalten jeweils 7000 Euro, der Vater zudem auch rund 7400 Euro für die Beerdigungskosten. "Diese Vereinbarung bleibt bestehen", erklärt Messmer.

Der Verteidiger hatte in seinem Plädoyer für eine doppelte Strafminderung argumentiert, der das Gericht nicht gefolgt war. Momentan hat Messmer die Revision nur fristgerecht eingereicht, die Begründung folgt noch. Der zeitliche Ablauf ist so: Bis Mittwochabend waren schriftliche Revisionsanträge möglich, das Landgericht stellt den Prozessbeteiligten aber erst in den kommenden Wochen schriftlich das Urteil und dessen Begründung zu. Nach dem Eingang hat Peter Messmer einen Monat Zeit, die Revision zu begründen. Das Landgericht gibt die Akte dann zur Entscheidung an den BGH weiter. "Vor Jahresende wird sicher nichts mehr passieren", sagt Messmer. Er rechnet damit, dass die BGH-Entscheidung irgendwann im ersten Quartal 2018 kommt. Seine Begründung werde darauf fußen, dass das Urteil auf Körperverletzung mit Todesfolge statt Totschlag hätte lauten müssen. Es liege ein minderschwerer Fall vor und zusätzlich sei der 42-Jährige psychisch eingeschränkt steuerungsfähig gewesen. "Ich sage, es muss doppelt gemindert werden." Urteil und Strafmaß sei für einen Mann ohne Vorstrafen zu hoch ausgefallen. "Die Strafe ist nicht tat- und schuldangemessen", sagt Messmer.

Der 42-jährige Mühlinger bleibt weiterhin in Untersuchungshaft, bis das Verfahren endgültig entschieden ist. Die Haftzeit werde angerechnet, so Eisele. Falls der BGH die Revision abweist, wird das Urteil des Landgerichts rechtskräftig. Sollte die höhere Instanz der Revision stattgeben, wäre das Urteil aufgehoben und der Fall würde an das Landgericht Konstanz für ein neues Urteil zurückverwiesen.

Rückblick auf Verhandlung

Der Prozess wegen Totschlags am Landgericht Konstanz dauerte vom 9. bis 16. August und hatte vier Verhandlungstage mit Pause dazwischen. Die Zuschauerreihen im Landgericht waren teils voll besetzt. Auf den Plätzen saßen Familienmitglieder, Freunde, Bekannte, Nachbarn und Jurastudenten. Die Stimmung im Gerichtssaal war sehr emotional und oft ging Murmeln und Raunen durch den Raum. Auch Tränen flossen. Die Aussagen vor Gericht sowie verlesene Vernehmungen bei der Polizei zeichneten deutliche Bilder von den Charakteren des 42-jährigen Angeklagten und seiner jüngeren Verlobten, die sich noch kein halbes Jahr gekannt hatten. Beiden waren extrem verliebt gewesen und sogar die Wendung "blind vor Liebe" war mehrfach gefallen. Zeugen beschrieben den Mann als freundlich, zuverlässig und hilfsbeit. Viele hatten ihm eine solche Tat nicht zugetraut. Zeugen berichteten auch von der krankhaften Eifersucht der 26-Jährigen – Experten sprachen von einer Persönlichkeitsstörung. Die Frau war schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt gewesen. Ihr Verlobter hatte sie dabei unterstützt, eine Bewährungsauflage in Form einer Psychotherapie zu beginnen. Parallel versuchten beide auch eine Paartherapie.

Ein Gerichtsgutachter ordnete es so ein: Der 42-Jährige sei mit der psychischen Störung der 26-Jährigen überfordert gewesen und ihre krankhafte Eifersucht sei ein Zeichen dafür gewesen, dass sie ihn nicht verlieren habe wollen. Er habe sich ihr beweisen wollen, indem er ihre Kontrollen zugelassen habe. "Beide schafften es nicht, sich aus dieser Beziehung zu lösen."

Der Staatsanwalt hatte eine Haftstrafe von sieben Jahren gefordert, zwei Anwälte der Nebenklage wollten ein Strafmaß von zwölf Jahren, der dritte, ohne näher einzugrenzen, mehr als zehn Jahre. Der Verteidiger hatte auf maximal 3,5 Jahre plädiert. Das Gericht urteilte schließlich nach Paragraf 213 des Strafgesetzbuchs (minderschwerer Fall des Totschlags) in Verbindung mit Paragraf 21 (verminderte Schuldfähigkeit) mit den 6,5 Jahren im oberen Bereich der möglichen ein bis zehn Jahre. In der Urteilsbegründung erklärte der Richter unter anderem, dass der 42-Jährige die Gefährlichkeit seiner Handlung hätte erkennen müssen und das Gericht deshalb einen bedingten Vorsatz sehe. Denn der 42-Jährige hatte die Frau, wie in der Verhandlung nachgewiesen worden war, vier bis fünf Minuten im Schwitzkasten gewürgt, weiteren Druck auf ihren Hals ausgeübt und mit einem Kissen oder einer Decke die Atemwege bedeckt. Dem Mühlinger kamen aber auch mehrere Dinge zugute: sein Geständnis, Reue, Kooperation mit der Polizei, dass er bisher unbescholten war sowie Schmerzensgeld zugestimmt und sich bei den Angehörigen vor Gericht entschuldigt hatte.

Eine Chronologie der Ereignisse