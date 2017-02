Mühlingen Mühlinger Grundbuchamt schließt Anfang Mai

Das Mühlinger Grundbuchamt wechselt als eines der letzten im Landkreis nach Kornwestheim. Noch bis Anfang Mai können Bürger der Service vor Ort in Anspruch nehmen.

Edwin Sinn hat mehr als 29 Jahre alle Grundbücher der Gemeinde als Grundbuchbeamter geführt. Alle Grundstückskäufer und Verkäufer, Erben und Bauherren hat er quasi durch seine Arbeit mitbegleitet. Als letztes Grundbuchamt im Landkreis Konstanz, wird auch Mühlingens Grundbuch dann am 8. Mai seinen Weg nach Kornwestheim zwischen Stuttgart und Ludwigsburg einschlagen. Dort werden die Grundakten und auch das Grundbuch in das Archiv gehen. Die alten Grundbücher der heutigen Ortsteile, welche noch in riesigen schweren Büchern im Rathaus in Mühlingen stehen, und durch die Eingemeindung in das Loseblatt Grundbuch Ende 1970 bis Anfang 1980 übernommen wurden, werden in das Archiv der Gemeinde gehen.

Doch die Gemeinde Mühlingen bietet den Mühlinger Bürgern noch einige Wochen die Möglichkeit, direkt vor Ort Dinge zu beurkunden, Grundbuchabschriften zu erhalten und Eintragungen vorzunehmen. Wer also noch etwas zu regeln hat und keine wochenlangen Wartezeiten in Kauf nehmen möchte, sollte sich beeilen. Der letzte Tag an welchem in Mühlingen das Grundbuchamt für den sogenannten Publikumsverkehr geöffnet hat, ist der 2. Mai. Danach wird es aber weiterhin die Möglichkeit geben eine Einsicht in das Grundbuch zu haben. Hierzu wird die Gemeinde eine Einsichtstelle bieten, in welcher dann via Internet Zugriff auf die einzelnen Flächen möglich sein wird. Langeweile wird sich in Edwin Sinns Büro also nicht einstellen, ist er sich schon heute sicher, da er auch weiterhin das Hauptamt und das Bauamt für die Gemeinde betreuen wird. "Vielleicht wird uns dann die schnelle Übersicht schon etwas fehlen, wenn wir eine Information brauchen und es dann später einmal um ein Grundstück geht, welches bereits durch mehrere Grundbücher gegangen ist", so seine Einschätzung für seine eigene gemeindliche Arbeit in den vorgenannten Bereichen.

Auch Bürgermeister Manfred Jüppner trauert dem schnellen Zugriff etwas nach, "wir haben versucht so lange wie nur möglich, den Komfort für unsere Gemeinde zu halten".