vor 1 Stunde Doris Eichkorn Mühlingen Mühlinger Gemeinderat lehnt stationäre Blitzer an B313 in Mühlweiler erneut ab

Der zweite Versuch ist gescheitert: In einer neuen Abstimmung will der Mühlinger Gemeinderat immer noch keine stationäre Geschwindigkeitsmessung an der vielbefahrenen B313 in Mühlweiler. Ein weiteres Thema in der Sitzung war der Anschluss des FC-Sportheims an das Wasserleitungsnetz.