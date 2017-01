Mühlingen Mühlingens Bürgermeister blickt auf ein bewegtes Jahr

Die Erschließlung von Baugebieten, das Hochwasser und der Ausbau des Breitbandanschlusses: Bürgermeister Manfred Jüppner blickte in der letzten Gemeinderatsitzung des vergangenen Jahres noch einmal auf die großen Ereignisse und Projekte der Gemeinde zurück.

"Wir haben sehr viel bewegt", so Jüppner. Vor allem die begonnenen Bauvorhaben, wie die Erweiterung des Parkplatzes auf der rückwärtigen Seite der Mühlinger Schlossbühlhalle oder auch der Ausbau der Hinteren Staig im Ortsteil Mainwangen fanden Eingang in die Aufzählung der Großprojekte.

Die Baugebiete der Gemeinde seien in vielen Ortsteilen fast gänzlich durch den Verkauf mehrerer Bauplätze komplettiert, der Aufstellungsbeschluss für die Erweiterung der Baugebiete Vettersbrunnen Breite II und im Göhren II werde dieses Jahr noch mehrfach im Rat thematisiert werden, wenn weitere Entscheidungen für die vier Hektar umfassenden Gebiete anstehen.

Im Bereich Bildung habe der Gemeinderat grünes Licht für die finanzielle Unterstützung der privaten Gemeinschaftsschule in Zoznegg gegeben, als "ein Projekt, welches uns alle schon seit Jahren unglaublich beschäftigt hat", so Jüppner. Die Grundschule habe mehrere neue Computer erhalten, um den aktuellen Anforderungen im Bereich Medienbildung gerecht zu werden. Auch zahlreiche Vereine wurden mit Zuschüssen bedacht.

Der im vergangenen Jahr angegangene und für dieses Jahr geplante Abschluss des Breitbandausbaus liege derzeit hingegen buchstäblich auf Eis: Aufgrund der winterlichen Verhältnisse stockt die Umsetzung, da die Rohre bei den aktuellen Temperaturen nicht mehr biegsam genug wären. Zum Thema Breitband plane man im März diesen Jahres eine Bürgerversammlung, in der man die Einwohner zum aktuellen Sachstand sowie weiteren Entwicklungen informieren wolle.

Auch in Sachen Hochwasserschutz wolle die Gemeinde in diesem Jahr aktiv werden. Am Beginn stehe eine für den 1. Februar festgesetzte Wasserschau mit Ortsbegehungen am Mühlbach, Bitzebach und Steinbühlbach. Eine Begutachtung der Verrohrungen soll Aufschluss über die Nennweiten und den Zustand der jeweiligen Strecken geben. Auch in anderen Ortsteilen werde man sich dem Thema Wasser intensiv widmen. In den im Jahr 2016 schwer beeinträchtigten Gebieten, wie beispielsweise in Zoznegg, will man Gefahrenquellen aufspüren und wenn möglich entschärfen. Hierzu bedarf es nach Angaben Jüppners einer intensiven Zusammenarbeit von Betroffenen und der Verwaltung. Bürger, welche über entsprechendes Bildmaterial verfügen, sollten dies der Gemeinde zur Verfügung stellen.

Abschließend blickte Jüppner zur Dauerbaustelle in Rathausnähe. "Gott sei Dank ist es nicht meine", klang es schon fast erleichtert. Das Ende beim mittlerweile ein Jahr andauernden Bau des Kreisradwegs sei in der ersten Jahreshälfte 2017 zu erwarten. Die Arbeiten hatten sich wegen eines abgerissenen Stromkabels und einer in die Jahre gekommenen Telefonleitung über einen unerwartet langen Zeitraum erstreckt, erläuterte Manfred Jüppner.



2016 in Zahlen

Die Gemeinde blickt auf ein Jahr voller Entscheidungen zurück. In 14 Sitzungen und bei vier Ortsterminen diskutierten die Räte kommunale Themen. Insgesamt gab es 29 Bauanträge mit einer angegebenen Bausumme von 8,7 Millionen Euro. Auch in den Reihen der Fraktionen tat sich etwas: Bereits zum zweiten Mal erklomm Gemeinderätin Ulrike Stengele einen Sitz in Mühlingens Rat als Nachrückerin. Sie folgte damit auf Manfred Auer, der aus beruflichen Gründen ausschied. Immer anwesend waren die Gemeinderäte Markus Bär und Uwe Held.